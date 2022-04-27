https://ria.ru/20220427/tsydenov-1785584245.html

Алексей Цыденов: Байкал в Бурятии более разнообразный и доступный

Алексей Цыденов: Байкал в Бурятии более разнообразный и доступный - РИА Новости, 27.04.2022

Алексей Цыденов: Байкал в Бурятии более разнообразный и доступный

Власти Бурятии намерены развивать туристическую инфраструктуру на Байкале, и уже в ближайшие годы на озере появятся несколько новых гостиниц, заявил глава... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:00

2022-04-27T10:00

2022-04-27T10:52

интервью

алексей цыденов

республика бурятия

байкал

россия

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Власти Бурятии намерены развивать туристическую инфраструктуру на Байкале, и уже в ближайшие годы на озере появятся несколько новых гостиниц, заявил глава республики Алексей Цыденов. В интервью РИА Новости он рассказал, почему на Байкал нужно ехать именно со стороны Бурятии, а также о сотрудничестве с Монголией и странами АТР на фоне санкционного давления стран Запада и героях спецоперации на Украине из Бурятии.– Алексей Самбуевич, как сейчас чувствуют себя предприятия Бурятии, учитывая и санкционное давление, и перекрытие иностранных рынков, разрыв логистических цепочек?– В целом предприятия чувствуют себя достаточно уверенно. Есть определенные моменты, которые так или иначе влияют на производство, но они не критичны. Если, например, рассматривать ситуацию с отгрузкой угля, то спрос большой, цена на уголь очень хорошая, но самосвалы и экскаваторы импортные, есть вопрос по поставке комплектующих, новой техники. У всех крупных предприятий есть определенная доля импортозависимости. Например, у станков это могут быть сверла, электроника, другие комплектующие. Пока это критично не сказалось на производстве, а имеющиеся запасы комплектующих дают возможность для поиска альтернативных схем поставок или полной замены оборудования на китайское. В общем, у предприятий есть время, чтобы адаптироваться под новые условия.Существуют и определенные проблемы с логистикой. В первую очередь они касаются морских перевозок. У Селенгинского целлюлозно-картонного комбината была очень широкая география поставок, и сейчас возникли сложности. Но это тоже временное затруднение, поскольку сейчас во всем мире логистика перенастраивается, и со временем все будет нормально. Каких-то критичных ситуаций у нас пока нет, будем надеяться, что дальше так и будет.– Улан-Удэнский авиазавод попал под санкции. Это как-то повлияло на его работу?– Напрямую не повлияло. Кстати, страны Европы и США продукцию завода и так не закупали, в числе клиентов те страны, которые санкции не вводили. На сегодня завод работает уверенно. Заказ на этот год даже больше прошлогоднего.– Мы видим сейчас глобальный тренд – разворот на Восток, многие говорят о том, что интересы России лежат в Азии. В этом контексте возрастает роль Восточной Сибири и Дальнего Востока. Какие страны в первую очередь интересны Бурятии, по каким направлениям нужно налаживать сотрудничество в первую очередь?– Продукция Республики Бурятия экспортируется во множество сторон. Наши вертолеты летают сегодня в ста странах мира, и поставки продолжаются. Не будем называть страны, но это практически вся юго-восточная Азия. Уголь наш идет в Японию, Южную Корею, Китай и другие страны. Пиломатериалы тоже имеют достаточно широкий спектр поставок. Продукция Селенгинского целлюлозно-картонного комбината – очень качественный картон разных видов – как я уже говорил, имеет большую географию поставок, которая сохранена. У нас сейчас разрабатывают цинковые месторождения – цинковый концентрат пойдет. Нефрит мы добываем и направляем в Китай.Связи, которые были ранее наработаны у Республики Бурятии, сохраняются и продолжают развиваться. Понятно, что теперь ориентир может смещаться на Китай, но с Индонезией, Малайзией, Южной Кореей продолжается достаточно устойчивое сотрудничество. В современных геополитических условиях импульс развития должны получить внешнеторговые отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном.И, безусловно, Монголия как наш ближайший сосед географически, культурно, исторически, ментально остается главным партнером в экономической, культурной, гуманитарной сферах. При этом в экономической сфере есть дополнительные подвижки. Ввоз мяса из Монголии долгое время был ограничен в связи с вопросами ветеринарной безопасности, а недавно импорт разрешили при условии соблюдения определенных требований. Соответственно, наш мясоперерабатывающий комбинат будет закупать мясо у Монголии, и это дополнительный элемент взаимной экономической интеграции.Так что связи с Монголией будут нарастать. Этому поможет и развитие туризма. Вообще, со стороны Восточной Азии жители очень многих стран хотят попасть на Байкал, а для Монголии Байкал так же, как и для нас, – священное озеро, и много желающих побывать там. Это стимул для взаимных туристических поездок.– Как налажено транспортное сообщение с Монголией?– Сейчас добраться можно поездом или автомобилем. Автомобильный пункт пропуска работает. И грузовые, и легковые машины спокойно передвигаются в обе стороны. В этом плане все работает устойчиво.– Каковы ожидания относительно туристического потока из Монголии в этом году?– Турсезон у нас только начнется, и заинтересованность со стороны монгольского народа мы видим. Что касается поездок на Байкал, то благодаря давно сложившимся отношениям специальной организации туров нашим гостям из Монголии обычно не требуется – люди больше на своих машинах ездят. Более того, и жители Бурятии, как правило, предпочитают поездки в Монголию на личном автотранспорте.– Что насчет торгово-экономического коридора Китай – Монголия – Россия, проект в силе?– Да, в силе. Единственным препятствием в его полноценной работе сейчас являются противоковидные мероприятия, проводимые Китаем, то есть пересечение пунктов пропуска с КНР осложнено. Но коридор продолжает развиваться. Монголия, повышая свой транзитный потенциал, сейчас строит автомобильную дорогу в сторону нашего пункта пропуска Кяхта – Сухэ-Батор, то есть развивается транспортная инфраструктура, что способствует и двусторонним отношениям Монголия – Россия, и трехсторонним – Китай – Россия, транзит через Монголию.– Вернемся к теме туризма. Какие планы на сезон? Будет ли в этом году действовать чартерная программа? Когда Байкал может стать круглогодичным курортом?– Байкал уже стал круглогодичным курортом. А что касается прогноза потока по организованным группам туристов на 2022 год, то он должен составить примерно 295 тысяч человек, размещенных в гостиницах. Прирост в сравнении с предыдущим годом составит примерно 3%.Относительно чартерной программы напомню, что мы были первым российским регионом, который ввел чартерную программу, причем в первый год пандемии COVID-19. Программа показала жизнеспособность и послужила примером для всей России. Без поддержки Ростуризма и компании TUI у нас вряд ли бы так удачно получилось. Все чартерные программы: летом 2020 года, зимой и летом 2021 года, зимой 2022 года – состоялись. На предстоящее лето тоже составлена чартерная программа.Теперь нужно решить вопрос с объектами размещения. Нам не хватает гостиниц, отелей, но пошли инвесторы, которые вкладывают средства в их строительство. Проект "Грин Флоу" – возведение пятизвездочной гостиницы на 180 номеров прямо на берегу Байкала – в наиболее продвинутой стадии находится. Он уже вышел на этап строительства. Предусмотрен спа-комплекс и все необходимые атрибуты для хорошего отдыха.Cosmos Group (это АФК "Система") взяла участок земли, уже сделан мастер-план, в этом году выполнят проектирование, и начнется первый этап строительства. По завершении всех этапов у них получится порядка 400 номеров, так что это тоже большой проект. Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект, не только туристический, но и культурный, который сам по себе станет местом притяжения. Планируется реализовать большой проект "Байкал-Эрмитаж". То есть проектов по созданию туринфраструктуры на Байкале сейчас много, и инвесторы есть. Важно, что инвесторы самодостаточные, это дает уверенность в том, что все будет сделано в заявленные сроки.– РЖД заявляли о планах запустить "Байкальский экспресс" между Улан-Удэ и Иркутском через Байкал, проект состоится?– Надеюсь, что состоится. Сейчас загрузка Восточного полигона, конечно, достаточно высокая. Но будем надеяться, что получится.– В прошлом году, когда на совещании у президента РФ Владимира Путина обсуждали развитие туризма на Камчатке, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что на Камчатку нельзя пустить в десять раз больше людей, так как "они вытопчут все". Нет ли у вас опасений, что при развитии инфраструктуры туристы вытопчут Байкал?– Нет таких опасений. Более того, мы понимаем, что цивилизованно организованный туризм несет меньше нагрузки на экологию, чем неорганизованный. У нас сейчас миллион человек приезжает на Байкал, а точек размещения нет. В итоге машины на берегу, люди с палатками, кострами в кустах, туалет – в соседних кустах. Вот это как раз несет большую нагрузку на экологию. Организация мест размещения с вывозом отходов, очистными сооружениями позволит защитить Байкал.– Для среднего российского туриста все эти годы поездка на Байкал выглядела так – долететь до Иркутска и на маршрутке доехать до Хужира на остров Ольхон. Вам не обидно, что Байкал обычно ассоциируют с Иркутской областью, и мало кто знает, что есть и бурятская сторона озера?– Точно не обидно. Ситуация со спросом на Байкал такая, что хватит и иркутской стороне, и нам. Сейчас внутренний туризм растет, спрос высокий. Пусть люди летят и на иркутскую сторону, и к нам. У нас Байкал, по мнению приезжающих, более разнообразный и более доступный. И у нас больше разнообразия. У нас есть, так же как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе – до 24 градусов. Песчаные пляжи есть по шесть, по восемь километров. Самый длинный песчаный пляж на перешейке между Святым Носом и Баргузином – 21 километр. Он еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть.Раньше у нас была транспортная доступность ниже, чем у наших соседей. Долгое время был всего один авиарейс до Москвы в день. Сейчас в летний период у нас их три-четыре, а это уже сказывается и на цене билетов. Сейчас картина другая. И мы целенаправленно ведем работу по повышению узнаваемости Бурятии и Байкала именно с бурятской стороны. Думаю, результат есть.– Какова ситуация со строительством очистных сооружений на Байкале?– Средства из Фонда национального благосостояния выделены. Самые больше сооружения будут построены в Улан-Удэ, их стоимость более 19 миллиардов рублей. На их создание уже заключен контракт, работы начались. Кроме того, по поручению президента мы должны построить 21 сооружение – это очистные в тех населенных пунктах, которые стоят на реках, непосредственно впадающих в Байкал. В Выдрино мы очистные уже запустили. Очистные строят в соответствии с самыми жесткими требованиями в мире. Таких нет ни на одном озере в других странах.– Вы уже упоминали тему экспорта угля. Как идет отгрузка сейчас? Есть ли потребители бурятского угля на Западе или вы ориентированы на Восток?– Отгрузка составляет порядка 10 миллионов тонн, то есть объемы значительные, и в основном это идет на экспорт через восточные порты, через порт Ванино в первую очередь. Наш приоритет – поставка на Восток. В прошлом году, когда Восточный полигон был перегружен, поставки пошли из Бурятии через Мурманск – на Запад. Но основные наши потребители на Востоке. Сейчас отгрузка идет равномерно, стабильно. Мы понимаем причину проблем на восточном полигоне – вся страна сейчас развернулась на Восток, и есть грузы разной приоритетности, но надеемся, что пропускной способности все-таки хватит, чтобы весь наш уголь вывезти. Понимаем, что могут быть корректировки. В целом надо поблагодарить "Российские железные дороги", правительство страны за то, что все необходимые решения по развитию восточного полигона есть. Президент держит этот проект на контроле, выделяются значительные средства.– Из России ушел ряд компаний, в том числе ИКЕА. Могут ли бурятские производители мебели в перспективе занять освободившуюся нишу и заменить нам какие-то позиции, расширив, возможно, производство?– Правильное замечание. Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения.У нас несколько производителей. Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных.Есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу.– Какие-то еще бурятские производители прицеливаются в освободившиеся ниши?– Прицеливаются. Например, компания "Энерготехномаш", которая производит запорную арматуру, краны, задвижки, датчики давления и все прочее, что необходимо для работы водяных, газовых трубопроводов. Раньше европейский конкурент занимал большую часть рынка России, теперь он ушел, и для нашего предприятия открылись новые возможности – расширился рынок сбыта.– В Бурятии в этом году из-за природных пожаров ввели особый противопожарный режим. Как вы оцениваете обстановку сейчас, возможно ли ухудшение ситуации?– По пожарам у нас достаточно стабильная ситуация. В прошлом году, надо отметить, у нас был исторический минимум по пожарам. Безусловно, помогает погода – влажность, осадки – но эффективно работают и наши собственные превентивные организационные меры – мы работаем над профилактикой пожаров. Так вот 90% всех административных дел о нарушении противопожарного режима из всего Дальневосточного федерального округа, или 50% таких дел в России заведены в Бурятии.У нас очень серьезные требования в плане противопожарной обстановки к главам районов и поселений, лесхозам, лесопользователям. Конечно, можно сказать, что мы лютуем, но в итоге и пожаров нет. Хотя погода по влажности и температуре у нас схожа с соседними регионами, но показатели по пожарам разнятся. Сейчас мы держимся на уровне прошлого года, площади возгораний сильно не растут, о чем свидетельствует ежедневный мониторинг пожаров. Благодаря своевременному выявлению очагов и наращиванию сил и средств пожаротушения все лесные пожары в Бурятии тушат в первые сутки. Сейчас у нас нет действующих пожаров. Если сравнивать статистику по годам, то в 2020-м было 92 пожара, в 2021-м – 29, в текущем уже 38 пожаров. По площади это – 4,5 тысячи гектаров, 830 и 1003,9 тысячи гектаров соответственно.Чтобы контролировать ситуацию, ведем авиамониторинг, наземное патрулирование, в разных районах республики в круглосуточном режиме работают 30 видеокамер системы "Лесохранитель". В этом году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета запланировано 761,4 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. На тушение лесных пожаров финансирование увеличено в четыре раза и составляет 200 миллионов рублей.Также в республике обновляется лесопожарная техника в рамках нацпроекта "Экология". В этом году на обновление выделено 96,1 миллиона рублей из федерального бюджета. Уже поступило 14 единиц спец техники – автоцистерны, вездеходы, бульдозеры. Ещё ожидается поступление 14 единиц техники. Всего за три года в Бурятии поступило 177 единиц лесопожарной техники. На закупку было выделено 500 миллионов рублей.– В конце декабря на ТЭЦ в Улан-Удэ произошла авария, был введен режим ЧС, люди остались без горячей воды и отопления. Президент позже поручил проанализировать причины ЧС и принять меры для недопущения подобных ситуаций. Проанализировали? Какие меры приняты?– Еще не до конца завершено расследование. Известно, что возгорание возникло в электрошкафу, который как раз должен был обеспечить отключение щитовой и срабатывание защиты. Причем, он был новый: установлен менее чем за полгода до аварии. Фирма-производитель, которая и занималась установкой, давала соответствующие гарантии. Сейчас идет уже вопрос о претензионной работе с поставщиками и монтажниками этого оборудования.Ситуация актуализировала вопросы энерго- и теплобезопасности города в целом. Что касается электроснабжения, Улан-Удэ лишь на 40% обеспечен собственной генерацией, остальной объем закрывается внешним электроснабжением. Наш город, единственный в России из восьми населенных пунктов такого размера, находится в подобной ситуации. То есть все города страны населением свыше 100 тысяч имеют собственную генерацию, что повышает безопасность. Улан-Удэ был последним городом в Советском Союзе, в котором планировалось такое сделать, но вместе с распадом страны были разрушены и планы. Так что для нас по-прежнему актуален вопрос создания дополнительных генерирующих мощностей.Что касается теплобезопасности, работоспособность основного оборудования ТЭЦ-1 полностью восстановлена. Принято решение модернизировать там систему пожаротушения, создать источники аварийного автономного энергоснабжения. Кроме того, необходимо модернизировать и увеличить мощности ТЭЦ-2. Нужно обеспечивать закольцовывание контура теплоснабжения, чтобы если одна ТЭЦ встала, то другая позволяла снизить температуру в системе, но не переморозить ее. Так что эта авария подстегнула всех. Кроме того, на федеральном уровне в этом плане удалось получить поддержку. По итогам этой аварии дополнительные мероприятия организуем.– Недавно еще пять человек погибли при ЧП Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Вы по своей линии контролируете ситуацию?– Мы контролируем ситуацию. Сам работодатель занял очень ответственную позицию: выплачивает родственникам по пять миллионов за каждого погибшего. От республики также выплата будет. Выяснили обстоятельства жизни семей и предприняли соответствующие действия. Одна женщина погибла, у нее (остался - ред.) младший ребенок, а старший сын сейчас на Украине, участник спецоперации. Мы информируем министерство обороны о такой ситуации, которая сложилась. Ищем способы поддержки людей.– Раз вы упомянули спецоперацию, расскажите о героях из Бурятии. Как власти республики будут поддерживать их семьи?– Мы гордимся мужеством и отвагой всех наших воинов. К сожалению, среди них есть и погибшие. Их семьи, конечно, нуждаются в особой заботе в первую очередь. Дети из таких семей смогут без очереди поступать в любой детский сад или школу по желанию матери, а когда вырастут – в вуз за счет республики. У одного из наших земляков, который погиб во время спецоперации, остались пятеро детей. Нужно помочь им встать на ноги, выйти в жизнь.Что касается живых, мы готовим возвращающимся программу реабилитации. Понятно, что им нужны будут время и условия, чтобы прийти в себя и адаптироваться к нормальной, мирной жизни. Так что федеральный центр в этом направлении работает.Если говорить про героев, то яркий пример – история подвига 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который своим геройским поступком спас от гибели более 150 сослуживцев, нашла отклик у земляков. Батальон Балдана попал в засаду украинских националистов, начался массированный артобстрел, перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наш парень, передвигаясь в БМП, получил тяжелую контузию, но первым принял бой, развернув машину навстречу движущемуся противнику, и принял весь огонь на себя, дал возможность другим отступить. Пока он отстреливался со своим товарищем – товарищ, к сожалению, был убит – а он, раненый, остановил это нападение. Наши отошли, перегруппировались, отбили нападение и его забрали. Причем за два часа, пока длился бой, Балдан уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. Но получил множество ранений, и с поля боя его вынесли в бессознательном состоянии. У нас в республике, когда разошлась информация о нем, за день было собрано 1,5 тысячи подписей с ходатайством присвоить ему звание Герой России, и я тоже официально обратился на имя министра обороны с тем, чтобы поддержать представление к званию.Причем мы разговариваем с вернувшимися ребятами, родственниками, и я понимаю, что там таких личных героических поступков сейчас много. И наши ребята там показывают высочайший уровень силы, силы духа, доблести чести. Охота встать и поклонитьсяДвое наших земляков уже удостоены звания Герой России. Полковник Денис Шишов отличился еще в первые дни спецоперации при форсировании реки Днепр в районе Каховки. Во время выполнения боевой задачи соединения бригады под командованием Шишова отразили семь атак противника, уничтожив около 20 единиц бронетехники и более 60 противников. Даже когда получил осколочное ранение в голову, продолжил командовать подразделениями бригады, которые удерживали переправу до подхода основных сил.О герое Максиме Концове знает, по-моему, вся страна. Разведгруппа под командованием лейтенанта вступила в бой с противником, сам он подавил огневую точку, что помогло провести окружение вражеской группы. Максим получил несколько огнестрельных ранений, но продолжал командовать и уничтожил вражеского гранатометчика. К сожалению, Максим погиб. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено посмертно. Награды переданы его вдове, дочерям и родителям.– Артисты из Бурятии выступили с концертом перед участниками спецоперации на Украине. Планируются ли еще такие поездки?– Посмотрим. Сейчас пока похожей поездки не планируются. Но артисты все готовы ехать, готовы поддерживать. Что выступление получит такой отклик и у бойцов, и у местных жителей, ни мы, ни сами артисты не ожидали.Как правильно заметили наши артисты, они все вернулись повзрослевшими, по-другому взглянули на мир, на происходящее, на то, с чем мы на самом деле боремся там. И они послушали жителей Донецка, Луганска, которые сами подходили к ним и благодарили. Эта искренняя позиция жителей Донецка и Луганска подтверждает правильность всех наших действий, их необходимость и своевременность.– Принимает ли Бурятия сейчас беженцев из Донбасса и Украины?– В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое – две женщины и ребенок – имеют гражданство РФ. По поручения главы государства готовимся выплатить вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей, все документы у них приняли.В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам.– Сейчас многие попали под санкции, и списки продолжают расширяться. Не боитесь попасть под санкции?– Я жду. Тут же попал под санкции – считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь.– Заключительный вопрос вам как главе региона, чей срок полномочий заканчивается в этом году. Действительно ли обсуждается возможная отмена или перенос прямых выборов глав регионов в этом году? И как лично вы относитесь к этому?– Ни от кого из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменения подхода к выборам. Не слышал даже, чтобы это обсуждалось в теории на официальном уровне, только в каких-то информационных пабликах рассуждения неких экспертов.Сам я за прямые выборы. Думаю, что, когда тебя люди выбирают, сразу дают оценку деятельности. Если выбрали – люди тебе доверяют. Безусловно, наивысшая легитимность власти основывается на выборе людей. Если будет какое-то другое решение по выборам в целом по стране, будем действовать в рамках общей политики. Но в целом, еще раз отмечу, я за прямые выборы.

https://realty.ria.ru/20220425/gostinitsy-1785246747.html

https://ria.ru/20220306/zapovedniki-1776919017.html

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/1748761956.html

https://ria.ru/20211229/buryatiya-1766058105.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775976089.html

https://ria.ru/20220422/zvanie-1784910938.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей цыденов, республика бурятия, байкал, россия