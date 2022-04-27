10:00 27.04.2022 (обновлено: 10:52 27.04.2022)
Алексей Цыденов: Байкал в Бурятии более разнообразный и доступный
Власти Бурятии намерены развивать туристическую инфраструктуру на Байкале, и уже в ближайшие годы на озере появятся несколько новых гостиниц, заявил глава республики Алексей Цыденов. В интервью РИА Новости он рассказал, почему на Байкал нужно ехать именно со стороны Бурятии, а также о сотрудничестве с Монголией и странами АТР на фоне санкционного давления стран Запада и героях спецоперации на Украине из Бурятии.
– Алексей Самбуевич, как сейчас чувствуют себя предприятия Бурятии, учитывая и санкционное давление, и перекрытие иностранных рынков, разрыв логистических цепочек?
– В целом предприятия чувствуют себя достаточно уверенно. Есть определенные моменты, которые так или иначе влияют на производство, но они не критичны. Если, например, рассматривать ситуацию с отгрузкой угля, то спрос большой, цена на уголь очень хорошая, но самосвалы и экскаваторы импортные, есть вопрос по поставке комплектующих, новой техники. У всех крупных предприятий есть определенная доля импортозависимости. Например, у станков это могут быть сверла, электроника, другие комплектующие. Пока это критично не сказалось на производстве, а имеющиеся запасы комплектующих дают возможность для поиска альтернативных схем поставок или полной замены оборудования на китайское. В общем, у предприятий есть время, чтобы адаптироваться под новые условия.
Существуют и определенные проблемы с логистикой. В первую очередь они касаются морских перевозок. У Селенгинского целлюлозно-картонного комбината была очень широкая география поставок, и сейчас возникли сложности. Но это тоже временное затруднение, поскольку сейчас во всем мире логистика перенастраивается, и со временем все будет нормально. Каких-то критичных ситуаций у нас пока нет, будем надеяться, что дальше так и будет.
– Улан-Удэнский авиазавод попал под санкции. Это как-то повлияло на его работу?
– Напрямую не повлияло. Кстати, страны Европы и США продукцию завода и так не закупали, в числе клиентов те страны, которые санкции не вводили. На сегодня завод работает уверенно. Заказ на этот год даже больше прошлогоднего.
– Мы видим сейчас глобальный тренд – разворот на Восток, многие говорят о том, что интересы России лежат в Азии. В этом контексте возрастает роль Восточной Сибири и Дальнего Востока. Какие страны в первую очередь интересны Бурятии, по каким направлениям нужно налаживать сотрудничество в первую очередь?
– Продукция Республики Бурятия экспортируется во множество сторон. Наши вертолеты летают сегодня в ста странах мира, и поставки продолжаются. Не будем называть страны, но это практически вся юго-восточная Азия. Уголь наш идет в Японию, Южную Корею, Китай и другие страны. Пиломатериалы тоже имеют достаточно широкий спектр поставок. Продукция Селенгинского целлюлозно-картонного комбината – очень качественный картон разных видов – как я уже говорил, имеет большую географию поставок, которая сохранена. У нас сейчас разрабатывают цинковые месторождения – цинковый концентрат пойдет. Нефрит мы добываем и направляем в Китай.
Связи, которые были ранее наработаны у Республики Бурятии, сохраняются и продолжают развиваться. Понятно, что теперь ориентир может смещаться на Китай, но с Индонезией, Малайзией, Южной Кореей продолжается достаточно устойчивое сотрудничество. В современных геополитических условиях импульс развития должны получить внешнеторговые отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном.
И, безусловно, Монголия как наш ближайший сосед географически, культурно, исторически, ментально остается главным партнером в экономической, культурной, гуманитарной сферах. При этом в экономической сфере есть дополнительные подвижки. Ввоз мяса из Монголии долгое время был ограничен в связи с вопросами ветеринарной безопасности, а недавно импорт разрешили при условии соблюдения определенных требований. Соответственно, наш мясоперерабатывающий комбинат будет закупать мясо у Монголии, и это дополнительный элемент взаимной экономической интеграции.
Так что связи с Монголией будут нарастать. Этому поможет и развитие туризма. Вообще, со стороны Восточной Азии жители очень многих стран хотят попасть на Байкал, а для Монголии Байкал так же, как и для нас, – священное озеро, и много желающих побывать там. Это стимул для взаимных туристических поездок.
– Как налажено транспортное сообщение с Монголией?
– Сейчас добраться можно поездом или автомобилем. Автомобильный пункт пропуска работает. И грузовые, и легковые машины спокойно передвигаются в обе стороны. В этом плане все работает устойчиво.
– Каковы ожидания относительно туристического потока из Монголии в этом году?
– Турсезон у нас только начнется, и заинтересованность со стороны монгольского народа мы видим. Что касается поездок на Байкал, то благодаря давно сложившимся отношениям специальной организации туров нашим гостям из Монголии обычно не требуется – люди больше на своих машинах ездят. Более того, и жители Бурятии, как правило, предпочитают поездки в Монголию на личном автотранспорте.
– Что насчет торгово-экономического коридора Китай – Монголия – Россия, проект в силе?
– Да, в силе. Единственным препятствием в его полноценной работе сейчас являются противоковидные мероприятия, проводимые Китаем, то есть пересечение пунктов пропуска с КНР осложнено. Но коридор продолжает развиваться. Монголия, повышая свой транзитный потенциал, сейчас строит автомобильную дорогу в сторону нашего пункта пропуска Кяхта – Сухэ-Батор, то есть развивается транспортная инфраструктура, что способствует и двусторонним отношениям Монголия – Россия, и трехсторонним – Китай – Россия, транзит через Монголию.
– Вернемся к теме туризма. Какие планы на сезон? Будет ли в этом году действовать чартерная программа? Когда Байкал может стать круглогодичным курортом?
– Байкал уже стал круглогодичным курортом. А что касается прогноза потока по организованным группам туристов на 2022 год, то он должен составить примерно 295 тысяч человек, размещенных в гостиницах. Прирост в сравнении с предыдущим годом составит примерно 3%.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВизит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии
Визит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии
Относительно чартерной программы напомню, что мы были первым российским регионом, который ввел чартерную программу, причем в первый год пандемии COVID-19. Программа показала жизнеспособность и послужила примером для всей России. Без поддержки Ростуризма и компании TUI у нас вряд ли бы так удачно получилось. Все чартерные программы: летом 2020 года, зимой и летом 2021 года, зимой 2022 года – состоялись. На предстоящее лето тоже составлена чартерная программа.
Теперь нужно решить вопрос с объектами размещения. Нам не хватает гостиниц, отелей, но пошли инвесторы, которые вкладывают средства в их строительство. Проект "Грин Флоу" – возведение пятизвездочной гостиницы на 180 номеров прямо на берегу Байкала – в наиболее продвинутой стадии находится. Он уже вышел на этап строительства. Предусмотрен спа-комплекс и все необходимые атрибуты для хорошего отдыха.
Cosmos Group (это АФК "Система") взяла участок земли, уже сделан мастер-план, в этом году выполнят проектирование, и начнется первый этап строительства. По завершении всех этапов у них получится порядка 400 номеров, так что это тоже большой проект. Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект, не только туристический, но и культурный, который сам по себе станет местом притяжения. Планируется реализовать большой проект "Байкал-Эрмитаж". То есть проектов по созданию туринфраструктуры на Байкале сейчас много, и инвесторы есть. Важно, что инвесторы самодостаточные, это дает уверенность в том, что все будет сделано в заявленные сроки.
– РЖД заявляли о планах запустить "Байкальский экспресс" между Улан-Удэ и Иркутском через Байкал, проект состоится?
– Надеюсь, что состоится. Сейчас загрузка Восточного полигона, конечно, достаточно высокая. Но будем надеяться, что получится.
– В прошлом году, когда на совещании у президента РФ Владимира Путина обсуждали развитие туризма на Камчатке, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что на Камчатку нельзя пустить в десять раз больше людей, так как "они вытопчут все". Нет ли у вас опасений, что при развитии инфраструктуры туристы вытопчут Байкал?
– Нет таких опасений. Более того, мы понимаем, что цивилизованно организованный туризм несет меньше нагрузки на экологию, чем неорганизованный. У нас сейчас миллион человек приезжает на Байкал, а точек размещения нет. В итоге машины на берегу, люди с палатками, кострами в кустах, туалет – в соседних кустах. Вот это как раз несет большую нагрузку на экологию. Организация мест размещения с вывозом отходов, очистными сооружениями позволит защитить Байкал.
– Для среднего российского туриста все эти годы поездка на Байкал выглядела так – долететь до Иркутска и на маршрутке доехать до Хужира на остров Ольхон. Вам не обидно, что Байкал обычно ассоциируют с Иркутской областью, и мало кто знает, что есть и бурятская сторона озера?
– Точно не обидно. Ситуация со спросом на Байкал такая, что хватит и иркутской стороне, и нам. Сейчас внутренний туризм растет, спрос высокий. Пусть люди летят и на иркутскую сторону, и к нам. У нас Байкал, по мнению приезжающих, более разнообразный и более доступный. И у нас больше разнообразия. У нас есть, так же как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе – до 24 градусов. Песчаные пляжи есть по шесть, по восемь километров. Самый длинный песчаный пляж на перешейке между Святым Носом и Баргузином – 21 километр. Он еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть.
Озеро Байкал на территории республики Бурятия.
Раньше у нас была транспортная доступность ниже, чем у наших соседей. Долгое время был всего один авиарейс до Москвы в день. Сейчас в летний период у нас их три-четыре, а это уже сказывается и на цене билетов. Сейчас картина другая. И мы целенаправленно ведем работу по повышению узнаваемости Бурятии и Байкала именно с бурятской стороны. Думаю, результат есть.
– Какова ситуация со строительством очистных сооружений на Байкале?
– Средства из Фонда национального благосостояния выделены. Самые больше сооружения будут построены в Улан-Удэ, их стоимость более 19 миллиардов рублей. На их создание уже заключен контракт, работы начались. Кроме того, по поручению президента мы должны построить 21 сооружение – это очистные в тех населенных пунктах, которые стоят на реках, непосредственно впадающих в Байкал. В Выдрино мы очистные уже запустили. Очистные строят в соответствии с самыми жесткими требованиями в мире. Таких нет ни на одном озере в других странах.
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– Вы уже упоминали тему экспорта угля. Как идет отгрузка сейчас? Есть ли потребители бурятского угля на Западе или вы ориентированы на Восток?
– Отгрузка составляет порядка 10 миллионов тонн, то есть объемы значительные, и в основном это идет на экспорт через восточные порты, через порт Ванино в первую очередь. Наш приоритет – поставка на Восток. В прошлом году, когда Восточный полигон был перегружен, поставки пошли из Бурятии через Мурманск – на Запад. Но основные наши потребители на Востоке. Сейчас отгрузка идет равномерно, стабильно. Мы понимаем причину проблем на восточном полигоне – вся страна сейчас развернулась на Восток, и есть грузы разной приоритетности, но надеемся, что пропускной способности все-таки хватит, чтобы весь наш уголь вывезти. Понимаем, что могут быть корректировки. В целом надо поблагодарить "Российские железные дороги", правительство страны за то, что все необходимые решения по развитию восточного полигона есть. Президент держит этот проект на контроле, выделяются значительные средства.
– Из России ушел ряд компаний, в том числе ИКЕА. Могут ли бурятские производители мебели в перспективе занять освободившуюся нишу и заменить нам какие-то позиции, расширив, возможно, производство?
– Правильное замечание. Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения.
У нас несколько производителей. Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных.
Есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу.
– Какие-то еще бурятские производители прицеливаются в освободившиеся ниши?
– Прицеливаются. Например, компания "Энерготехномаш", которая производит запорную арматуру, краны, задвижки, датчики давления и все прочее, что необходимо для работы водяных, газовых трубопроводов. Раньше европейский конкурент занимал большую часть рынка России, теперь он ушел, и для нашего предприятия открылись новые возможности – расширился рынок сбыта.
– В Бурятии в этом году из-за природных пожаров ввели особый противопожарный режим. Как вы оцениваете обстановку сейчас, возможно ли ухудшение ситуации?
– По пожарам у нас достаточно стабильная ситуация. В прошлом году, надо отметить, у нас был исторический минимум по пожарам. Безусловно, помогает погода – влажность, осадки – но эффективно работают и наши собственные превентивные организационные меры – мы работаем над профилактикой пожаров. Так вот 90% всех административных дел о нарушении противопожарного режима из всего Дальневосточного федерального округа, или 50% таких дел в России заведены в Бурятии.
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкСотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
У нас очень серьезные требования в плане противопожарной обстановки к главам районов и поселений, лесхозам, лесопользователям. Конечно, можно сказать, что мы лютуем, но в итоге и пожаров нет. Хотя погода по влажности и температуре у нас схожа с соседними регионами, но показатели по пожарам разнятся. Сейчас мы держимся на уровне прошлого года, площади возгораний сильно не растут, о чем свидетельствует ежедневный мониторинг пожаров. Благодаря своевременному выявлению очагов и наращиванию сил и средств пожаротушения все лесные пожары в Бурятии тушат в первые сутки. Сейчас у нас нет действующих пожаров. Если сравнивать статистику по годам, то в 2020-м было 92 пожара, в 2021-м – 29, в текущем уже 38 пожаров. По площади это – 4,5 тысячи гектаров, 830 и 1003,9 тысячи гектаров соответственно.
Чтобы контролировать ситуацию, ведем авиамониторинг, наземное патрулирование, в разных районах республики в круглосуточном режиме работают 30 видеокамер системы "Лесохранитель". В этом году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета запланировано 761,4 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. На тушение лесных пожаров финансирование увеличено в четыре раза и составляет 200 миллионов рублей.
Также в республике обновляется лесопожарная техника в рамках нацпроекта "Экология". В этом году на обновление выделено 96,1 миллиона рублей из федерального бюджета. Уже поступило 14 единиц спец техники – автоцистерны, вездеходы, бульдозеры. Ещё ожидается поступление 14 единиц техники. Всего за три года в Бурятии поступило 177 единиц лесопожарной техники. На закупку было выделено 500 миллионов рублей.
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
– В конце декабря на ТЭЦ в Улан-Удэ произошла авария, был введен режим ЧС, люди остались без горячей воды и отопления. Президент позже поручил проанализировать причины ЧС и принять меры для недопущения подобных ситуаций. Проанализировали? Какие меры приняты?
– Еще не до конца завершено расследование. Известно, что возгорание возникло в электрошкафу, который как раз должен был обеспечить отключение щитовой и срабатывание защиты. Причем, он был новый: установлен менее чем за полгода до аварии. Фирма-производитель, которая и занималась установкой, давала соответствующие гарантии. Сейчас идет уже вопрос о претензионной работе с поставщиками и монтажниками этого оборудования.
Ситуация актуализировала вопросы энерго- и теплобезопасности города в целом. Что касается электроснабжения, Улан-Удэ лишь на 40% обеспечен собственной генерацией, остальной объем закрывается внешним электроснабжением. Наш город, единственный в России из восьми населенных пунктов такого размера, находится в подобной ситуации. То есть все города страны населением свыше 100 тысяч имеют собственную генерацию, что повышает безопасность. Улан-Удэ был последним городом в Советском Союзе, в котором планировалось такое сделать, но вместе с распадом страны были разрушены и планы. Так что для нас по-прежнему актуален вопрос создания дополнительных генерирующих мощностей.
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Что касается теплобезопасности, работоспособность основного оборудования ТЭЦ-1 полностью восстановлена. Принято решение модернизировать там систему пожаротушения, создать источники аварийного автономного энергоснабжения. Кроме того, необходимо модернизировать и увеличить мощности ТЭЦ-2. Нужно обеспечивать закольцовывание контура теплоснабжения, чтобы если одна ТЭЦ встала, то другая позволяла снизить температуру в системе, но не переморозить ее. Так что эта авария подстегнула всех. Кроме того, на федеральном уровне в этом плане удалось получить поддержку. По итогам этой аварии дополнительные мероприятия организуем.
– Недавно еще пять человек погибли при ЧП Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Вы по своей линии контролируете ситуацию?
– Мы контролируем ситуацию. Сам работодатель занял очень ответственную позицию: выплачивает родственникам по пять миллионов за каждого погибшего. От республики также выплата будет. Выяснили обстоятельства жизни семей и предприняли соответствующие действия. Одна женщина погибла, у нее (остался - ред.) младший ребенок, а старший сын сейчас на Украине, участник спецоперации. Мы информируем министерство обороны о такой ситуации, которая сложилась. Ищем способы поддержки людей.
– Раз вы упомянули спецоперацию, расскажите о героях из Бурятии. Как власти республики будут поддерживать их семьи?
– Мы гордимся мужеством и отвагой всех наших воинов. К сожалению, среди них есть и погибшие. Их семьи, конечно, нуждаются в особой заботе в первую очередь. Дети из таких семей смогут без очереди поступать в любой детский сад или школу по желанию матери, а когда вырастут – в вуз за счет республики. У одного из наших земляков, который погиб во время спецоперации, остались пятеро детей. Нужно помочь им встать на ноги, выйти в жизнь.
Что касается живых, мы готовим возвращающимся программу реабилитации. Понятно, что им нужны будут время и условия, чтобы прийти в себя и адаптироваться к нормальной, мирной жизни. Так что федеральный центр в этом направлении работает.
Если говорить про героев, то яркий пример – история подвига 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который своим геройским поступком спас от гибели более 150 сослуживцев, нашла отклик у земляков. Батальон Балдана попал в засаду украинских националистов, начался массированный артобстрел, перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наш парень, передвигаясь в БМП, получил тяжелую контузию, но первым принял бой, развернув машину навстречу движущемуся противнику, и принял весь огонь на себя, дал возможность другим отступить. Пока он отстреливался со своим товарищем – товарищ, к сожалению, был убит – а он, раненый, остановил это нападение. Наши отошли, перегруппировались, отбили нападение и его забрали. Причем за два часа, пока длился бой, Балдан уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. Но получил множество ранений, и с поля боя его вынесли в бессознательном состоянии. У нас в республике, когда разошлась информация о нем, за день было собрано 1,5 тысячи подписей с ходатайством присвоить ему звание Герой России, и я тоже официально обратился на имя министра обороны с тем, чтобы поддержать представление к званию.
Причем мы разговариваем с вернувшимися ребятами, родственниками, и я понимаю, что там таких личных героических поступков сейчас много. И наши ребята там показывают высочайший уровень силы, силы духа, доблести чести. Охота встать и поклониться
Двое наших земляков уже удостоены звания Герой России. Полковник Денис Шишов отличился еще в первые дни спецоперации при форсировании реки Днепр в районе Каховки. Во время выполнения боевой задачи соединения бригады под командованием Шишова отразили семь атак противника, уничтожив около 20 единиц бронетехники и более 60 противников. Даже когда получил осколочное ранение в голову, продолжил командовать подразделениями бригады, которые удерживали переправу до подхода основных сил.
О герое Максиме Концове знает, по-моему, вся страна. Разведгруппа под командованием лейтенанта вступила в бой с противником, сам он подавил огневую точку, что помогло провести окружение вражеской группы. Максим получил несколько огнестрельных ранений, но продолжал командовать и уничтожил вражеского гранатометчика. К сожалению, Максим погиб. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено посмертно. Награды переданы его вдове, дочерям и родителям.
– Артисты из Бурятии выступили с концертом перед участниками спецоперации на Украине. Планируются ли еще такие поездки?
– Посмотрим. Сейчас пока похожей поездки не планируются. Но артисты все готовы ехать, готовы поддерживать. Что выступление получит такой отклик и у бойцов, и у местных жителей, ни мы, ни сами артисты не ожидали.
Как правильно заметили наши артисты, они все вернулись повзрослевшими, по-другому взглянули на мир, на происходящее, на то, с чем мы на самом деле боремся там. И они послушали жителей Донецка, Луганска, которые сами подходили к ним и благодарили. Эта искренняя позиция жителей Донецка и Луганска подтверждает правильность всех наших действий, их необходимость и своевременность.
– Принимает ли Бурятия сейчас беженцев из Донбасса и Украины?
– В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое – две женщины и ребенок – имеют гражданство РФ. По поручения главы государства готовимся выплатить вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей, все документы у них приняли.
В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам.
– Сейчас многие попали под санкции, и списки продолжают расширяться. Не боитесь попасть под санкции?
– Я жду. Тут же попал под санкции – считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь.
– Заключительный вопрос вам как главе региона, чей срок полномочий заканчивается в этом году. Действительно ли обсуждается возможная отмена или перенос прямых выборов глав регионов в этом году? И как лично вы относитесь к этому?
– Ни от кого из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменения подхода к выборам. Не слышал даже, чтобы это обсуждалось в теории на официальном уровне, только в каких-то информационных пабликах рассуждения неких экспертов.
Сам я за прямые выборы. Думаю, что, когда тебя люди выбирают, сразу дают оценку деятельности. Если выбрали – люди тебе доверяют. Безусловно, наивысшая легитимность власти основывается на выборе людей. Если будет какое-то другое решение по выборам в целом по стране, будем действовать в рамках общей политики. Но в целом, еще раз отмечу, я за прямые выборы.