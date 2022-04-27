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Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит
Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит - РИА Новости, 27.04.2022
Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит
Российским парламентариям ни в коем случае нельзя допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:29
2022-04-27T17:36
санкт-петербург
совет законодателей рф
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российским парламентариям ни в коем случае нельзя допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе вашей работы публичный, конструктивный диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями безусловно повышает ответственность совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Ну, не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло, люди ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге.
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санкт-петербург, совет законодателей рф, владимир путин, политика
17:29 27.04.2022 (обновлено: 17:36 27.04.2022)
 
Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит

Президент Путин: нельзя допускать публичных обещаний, после которых ничего не происходит

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин перед началом встречи с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Президент Владимир Путин перед началом встречи с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин перед началом встречи с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российским парламентариям ни в коем случае нельзя допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе вашей работы публичный, конструктивный диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями безусловно повышает ответственность совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Ну, не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло, люди ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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