https://ria.ru/20220427/putin-1785800372.html

Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит

Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит - РИА Новости, 27.04.2022

Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит

Российским парламентариям ни в коем случае нельзя допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:29

2022-04-27T17:29

2022-04-27T17:36

санкт-петербург

совет законодателей рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155301/24/1553012426_0:145:2863:1755_1920x0_80_0_0_aa58c2c652976b9c5bfcf543667e48e3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российским парламентариям ни в коем случае нельзя допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе вашей работы публичный, конструктивный диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями безусловно повышает ответственность совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Ну, не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло, люди ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге.

https://ria.ru/20220427/rossiya-1785790270.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

санкт-петербург, совет законодателей рф, владимир путин, политика