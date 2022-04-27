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В Британии рассказали о "грандиозном провале" Зеленского - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/proval-1785682180.html
Раскрыт "грандиозный провал" Зеленского
В Британии рассказали о "грандиозном провале" Зеленского - РИА Новости, 27.04.2022
Раскрыт "грандиозный провал" Зеленского
Владимир Зеленский не смог предотвратить кризис на Украине из-за отсутствия государственного мышления, заявил в интервью изданию Grayzone британский политолог и РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:42
2022-04-27T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
сша
донбасс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог предотвратить кризис на Украине из-за отсутствия государственного мышления, заявил в интервью изданию Grayzone британский политолог и публицист Ричард Саква.Автор также осудил всех, кто сейчас "преклоняется" перед президентом Украины, который, по его мнению, совершил грандиозный провал.Так, в декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в постсоветских странах.Но Украина отказалась принимать в этом процессе какое-либо участие, тем самым нагнетая обстановку, напомнил Саква.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато, сша, донбасс
10:42 27.04.2022 (обновлено: 12:32 27.04.2022)
 
В Британии рассказали о "грандиозном провале" Зеленского

Эксперт Саква: Зеленский не обладает государственным мышлением, чтобы урегулировать кризис

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог предотвратить кризис на Украине из-за отсутствия государственного мышления, заявил в интервью изданию Grayzone британский политолог и публицист Ричард Саква.
"Трагедия украинского лидера заключается в том, что ему так и не удалось стать независимым государственным деятелем. У него даже не получилось достигнуть мира", — отметил эксперт, подчеркнув, что Зеленский предпринимал попытки в этом направлении только в первый год правления.
Автор также осудил всех, кто сейчас "преклоняется" перед президентом Украины, который, по его мнению, совершил грандиозный провал.
Так, в декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в постсоветских странах.
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Но Украина отказалась принимать в этом процессе какое-либо участие, тем самым нагнетая обстановку, напомнил Саква.
"Зеленскому нужно было произнести всего пять слов о том, чего не произойдет в обозримом будущем и о чем он прекрасно знал: Украина не присоединится к НАТО", — пояснил специалист.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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