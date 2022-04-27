https://ria.ru/20220427/proval-1785682180.html

Раскрыт "грандиозный провал" Зеленского

В Британии рассказали о "грандиозном провале" Зеленского - РИА Новости, 27.04.2022

Раскрыт "грандиозный провал" Зеленского

Владимир Зеленский не смог предотвратить кризис на Украине из-за отсутствия государственного мышления, заявил в интервью изданию Grayzone британский политолог и РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:42

2022-04-27T10:42

2022-04-27T12:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог предотвратить кризис на Украине из-за отсутствия государственного мышления, заявил в интервью изданию Grayzone британский политолог и публицист Ричард Саква.Автор также осудил всех, кто сейчас "преклоняется" перед президентом Украины, который, по его мнению, совершил грандиозный провал.Так, в декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в постсоветских странах.Но Украина отказалась принимать в этом процессе какое-либо участие, тем самым нагнетая обстановку, напомнил Саква.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Влада Икрамова

в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато, сша, донбасс