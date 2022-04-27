Российские миротворцы опровергли слухи о прорыве диверсантов в Колбасну
Российские миротворцы в Приднестровье опровергает слухи о прорыве диверсантов в Колбасну
© AP Photo / Aurel ObrejaПограничный переход Варница-Бендеры между Молдовой и Приднестровьем
© AP Photo / Aurel Obreja
Пограничный переход Варница-Бендеры между Молдовой и Приднестровьем. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков опроверг РИА Новости слухи о прорыве диверсионной группы в село Колбасна, где расположен склад боеприпасов.
"Нам ничего неизвестно о каком-то прорыве сегодня какой-то диверсионной группы в районе Колбасного, такая информация не подтверждается", - сказал он.
В среду утром стало известно, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы. В МИД Приднестровья заявили, что, по первым предварительным данным следствия, "следы ведут в Украину".
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.