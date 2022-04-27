https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785761097.html

Российские миротворцы опровергли слухи о прорыве диверсантов в Колбасну

Российские миротворцы опровергли слухи о прорыве диверсантов в Колбасну - РИА Новости, 27.04.2022

Российские миротворцы опровергли слухи о прорыве диверсантов в Колбасну

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков опроверг РИА... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:23

в мире

сергей шойгу

молдавия

украина

ссср

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785738985_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6ef8bcf5277f74df4ddf134af6bf815.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков опроверг РИА Новости слухи о прорыве диверсионной группы в село Колбасна, где расположен склад боеприпасов.В среду утром стало известно, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы. В МИД Приднестровья заявили, что, по первым предварительным данным следствия, "следы ведут в Украину".Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785736253.html

молдавия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей шойгу, молдавия, украина, ссср, признание днр и лнр в россии