https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html

Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия

Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия - РИА Новости, 27.04.2022

Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия

Украина готова захватить Приднестровье, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:02

2022-04-27T11:02

2022-04-27T14:30

в мире

украина

владимир зеленский

алексей арестович

тирасполь

молдавия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украина готова захватить Приднестровье, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.В Кремле это заявление украинского политика назвали "достаточно провокационным".В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

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молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, алексей арестович , тирасполь, молдавия, следственный комитет россии (ск рф)