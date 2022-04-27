11:02 27.04.2022 (обновлено: 14:30 27.04.2022)
Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия
Советник офиса Зеленского Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье
© AP Photo / Aurel ObrejaПограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем
© AP Photo / Aurel Obreja
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украина готова захватить Приднестровье, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.
"Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. Мы справимся, если понадобится", — ответил Арестович на вопрос, в состоянии ли Украина занять этот регион.
В Кремле это заявление украинского политика назвали "достаточно провокационным".
В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.
26 апреля, 17:03Запад готов к уничтожению Молдавии
В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.
Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.
*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента.