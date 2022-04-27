https://ria.ru/20220427/ukraina-1785736253.html
В Кремле отреагировали на угрозы Арестовича захватить Приднестровье
В Кремле отреагировали на угрозы Арестовича захватить Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле отреагировали на угрозы Арестовича захватить Приднестровье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценивает угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:49
2022-04-27T13:49
2022-04-27T14:05
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
тирасполь
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценивает угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно провокационно.Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине."Это все, что я могу сказать", - добавил он.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/bespilotnik-1785705073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, украина, тирасполь, молдавия, следственный комитет россии (ск рф)
13:49 27.04.2022 (обновлено: 14:05 27.04.2022)
В Кремле отреагировали на угрозы Арестовича захватить Приднестровье
Пресс-секретарь Песков назвал заявления Арестовича о захвате Приднестровья провокационными
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценивает угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно провокационно.
Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия
обратится к Украине
.
"Достаточно провокационно", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление.
"Это все, что я могу сказать", - добавил он.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе
, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики
подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.