https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785683610.html

В ОКК прокомментировали данные о стрельбе в селе Колбасна

В ОКК прокомментировали данные о стрельбе в селе Колбасна - РИА Новости, 27.04.2022

В ОКК прокомментировали данные о стрельбе в селе Колбасна

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков сообщил, что... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:46

2022-04-27T10:46

2022-04-27T11:16

в мире

украина

сергей шойгу

молдавия

ссср

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков сообщил, что стрельба в районе российского склада с боеприпасами в селе Колбасна велась с украинской территории."С украинской стороны было произведено несколько одиночных выстрелов. К нам это не имеет никакого отношения", - сказал Беляков РИА Новости.Ранее стало известно, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

украина

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ссср

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сергей шойгу, молдавия, ссср