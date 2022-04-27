10:46 27.04.2022 (обновлено: 11:16 27.04.2022)
В ОКК прокомментировали данные о стрельбе в селе Колбасна
ОКК: стрельба в Колбасне велась на украинской территории, к Приднестровью это не относится
© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков сообщил, что стрельба в районе российского склада с боеприпасами в селе Колбасна велась с украинской территории.
"С украинской стороны было произведено несколько одиночных выстрелов. К нам это не имеет никакого отношения", - сказал Беляков РИА Новости.
Ранее стало известно, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.