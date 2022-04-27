14:01 27.04.2022 (обновлено: 14:48 27.04.2022)
Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда
Дуда: польские компании через суд будут добиваться компенсаций от "Газпрома" за газ
© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
© AP Photo / Sergei Grits
ПРАГА, 27 апр — РИА Новости. Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге.
"Конечно, польские фирмы, которые имеют заключенные контракты с Россией на поставки газа, которые де-факто в данный момент сорваны Россией, а их условия, как мы видим, полностью нарушаются, предпримут соответствующие юридические шаги", — пояснил польский лидер.
Как добавил Дуда, он верит в то, что польские предприятия получат компенсации "за нарушение условий договора" российской стороной.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уже около десяти европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре — расплатились за топливо рублями.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти в расчетах от доллара и евро. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.