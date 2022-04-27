https://ria.ru/20220427/polsha-1785739464.html

Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда

Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда - РИА Новости, 27.04.2022

Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда

Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:01

2022-04-27T14:01

2022-04-27T14:48

польша

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ПРАГА, 27 апр — РИА Новости. Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге.Как добавил Дуда, он верит в то, что польские предприятия получат компенсации "за нарушение условий договора" российской стороной."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Известно, что Польша покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год, то есть чуть меньше половины общего объема потребления.Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уже около десяти европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре — расплатились за топливо рублями.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти в расчетах от доллара и евро. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785711489.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785707078.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша