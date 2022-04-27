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Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда - РИА Новости, 27.04.2022
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Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда
Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда - РИА Новости, 27.04.2022
Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда
Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:01
2022-04-27T14:48
польша
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ПРАГА, 27 апр — РИА Новости. Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге.Как добавил Дуда, он верит в то, что польские предприятия получат компенсации "за нарушение условий договора" российской стороной."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Известно, что Польша покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год, то есть чуть меньше половины общего объема потребления.Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уже около десяти европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре — расплатились за топливо рублями.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти в расчетах от доллара и евро. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785711489.html
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польша
14:01 27.04.2022 (обновлено: 14:48 27.04.2022)
 
Польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома", заявил Дуда

Дуда: польские компании через суд будут добиваться компенсаций от "Газпрома" за газ

© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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ПРАГА, 27 апр — РИА Новости. Польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге.
"Конечно, польские фирмы, которые имеют заключенные контракты с Россией на поставки газа, которые де-факто в данный момент сорваны Россией, а их условия, как мы видим, полностью нарушаются, предпримут соответствующие юридические шаги", — пояснил польский лидер.
Как добавил Дуда, он верит в то, что польские предприятия получат компенсации "за нарушение условий договора" российской стороной.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Известно, что Польша покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год, то есть чуть меньше половины общего объема потребления.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Посол в Варшаве заявил, что у Польши нет альтернатив российскому газу
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уже около десяти европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре — расплатились за топливо рублями.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти в расчетах от доллара и евро. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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