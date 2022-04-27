12:49 27.04.2022 (обновлено: 14:02 27.04.2022)
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"При этом, если другие покупатели отклонят требования Кремля о новом порядке оплаты, приостановка поставок, подобная польскому и болгарскому сценариям, маловероятна в ближайшем будущем, поскольку следующие платежи назначены на конец мая", — утверждает издание.
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В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если эти государства несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.
Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в договоре, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других государств. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.