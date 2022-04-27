https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях

СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях

Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:49

2022-04-27T12:49

2022-04-27T14:02

экономика

россия

газпромбанк

санкции

владимир путин

максим орешкин

газпром

pgnig

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если эти государства несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в договоре, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других государств. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-04-27T12:49 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпромбанк, санкции, владимир путин, максим орешкин, газпром, pgnig, санкции в отношении россии