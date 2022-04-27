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СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях
Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:49
2022-04-27T14:02
экономика
россия
газпромбанк
санкции
владимир путин
максим орешкин
газпром
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если эти государства несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в договоре, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других государств. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, россия, газпромбанк, санкции, владимир путин, максим орешкин, газпром, pgnig, санкции в отношении россии
12:49 27.04.2022 (обновлено: 14:02 27.04.2022)
 
СМИ узнали, сколько стран в Европе заплатили за газ из России в рублях

Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"При этом, если другие покупатели отклонят требования Кремля о новом порядке оплаты, приостановка поставок, подобная польскому и болгарскому сценариям, маловероятна в ближайшем будущем, поскольку следующие платежи назначены на конец мая", — утверждает издание.

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В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если эти государства несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.
Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в договоре, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других государств. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
 
ЭкономикаРоссияГазпромбанкСанкцииВладимир ПутинМаксим ОрешкинГазпромPGNiGСанкции в отношении России
 
 
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