https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

Москвичам рассказали о погоде на Первомай

Москвичам рассказали о погоде на Первомай - РИА Новости, 27.04.2022

Москвичам рассказали о погоде на Первомай

На Первомай в Москве будет довольно прохладная погода, в ночные часы температура может понижаться до минус 1 градуса сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:08

2022-04-27T12:08

2022-04-27T12:08

татьяна позднякова

общество

москва

россия

погода

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Первомай в Москве будет довольно прохладная погода, в ночные часы температура может понижаться до минус 1 градуса сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.30 апреля, по ее словам, ожидается плюс 8-10 градусов днем, первого мая - порядка плюс 10-12 градусов."Второго и третьего мая мы ожидаем, что характер погоды будет меняться. Если 30 апреля и первого мая существенных осадков не ожидается, то второго и третьего у нас увеличится количество облаков. В дневные часы не исключен местами небольшой дождь, ночная температура будет уже положительной, порядка плюс 2-7 градусов, дневная тоже будет повышаться, мы ожидаем, что она будет в пределах в Москве где-то плюс 13-15 градусов, по области плюс 10 - 15 градусов", - добавила она.По словам Поздняковой температура воздуха еще будет отставать от климатической нормы где-то на градус-два."То есть назвать теплым начало мая пока не представляется возможным. Будем надеяться, что потом погода поправится к третьей декаде месяца", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html

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Владимир Лаврентьев

татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода