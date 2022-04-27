Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на Первомай - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
Москвичам рассказали о погоде на Первомай - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
На Первомай в Москве будет довольно прохладная погода, в ночные часы температура может понижаться до минус 1 градуса сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:08
2022-04-27T12:08
татьяна позднякова
общество
москва
россия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757164615_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_183572ffb16a58136153fed0e9e9d07a.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Первомай в Москве будет довольно прохладная погода, в ночные часы температура может понижаться до минус 1 градуса сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.30 апреля, по ее словам, ожидается плюс 8-10 градусов днем, первого мая - порядка плюс 10-12 градусов."Второго и третьего мая мы ожидаем, что характер погоды будет меняться. Если 30 апреля и первого мая существенных осадков не ожидается, то второго и третьего у нас увеличится количество облаков. В дневные часы не исключен местами небольшой дождь, ночная температура будет уже положительной, порядка плюс 2-7 градусов, дневная тоже будет повышаться, мы ожидаем, что она будет в пределах в Москве где-то плюс 13-15 градусов, по области плюс 10 - 15 градусов", - добавила она.По словам Поздняковой температура воздуха еще будет отставать от климатической нормы где-то на градус-два."То есть назвать теплым начало мая пока не представляется возможным. Будем надеяться, что потом погода поправится к третьей декаде месяца", - резюмировала она.
https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757164615_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_e3b177ae95c44dd913957a2a8b0f4459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода
12:08 27.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде на Первомай

Специалист Метеобюро Позднякова: на Первомай в Москве будет довольно прохладная погода

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Якиманской набережной в Москве
Прохожие на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прохожие на Якиманской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Первомай в Москве будет довольно прохладная погода, в ночные часы температура может понижаться до минус 1 градуса сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни будет довольно прохладная погода. Температура 30 числа и первого мая в ночные часы в Москве порядка 0 - плюс 2 градусов, в пониженных местах рельефа, например, в районе Бутово, температура будет понижаться до минус одного градуса", - рассказала Позднякова.
30 апреля, по ее словам, ожидается плюс 8-10 градусов днем, первого мая - порядка плюс 10-12 градусов.
"Второго и третьего мая мы ожидаем, что характер погоды будет меняться. Если 30 апреля и первого мая существенных осадков не ожидается, то второго и третьего у нас увеличится количество облаков. В дневные часы не исключен местами небольшой дождь, ночная температура будет уже положительной, порядка плюс 2-7 градусов, дневная тоже будет повышаться, мы ожидаем, что она будет в пределах в Москве где-то плюс 13-15 градусов, по области плюс 10 - 15 градусов", - добавила она.
По словам Поздняковой температура воздуха еще будет отставать от климатической нормы где-то на градус-два.
"То есть назвать теплым начало мая пока не представляется возможным. Будем надеяться, что потом погода поправится к третьей декаде месяца", - резюмировала она.
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 13:15
Жителей Центральной России предупредили о снеге в последнюю неделю апреля
 
Татьяна ПоздняковаОбществоМоскваРоссияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала