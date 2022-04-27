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Росконгресс рассказал о программе 25-го ПМЭФ

Росконгресс рассказал о программе 25-го ПМЭФ - РИА Новости, 27.04.2022

Росконгресс рассказал о программе 25-го ПМЭФ

Ситуацию на мировом рынке газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность обсудят на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:16

2022-04-27T12:16

2022-04-27T12:19

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуацию на мировом рынке газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность обсудят на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.Согласно опубликованной архитектуре программы форума, в рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" планируется обсудить ситуацию на мировом рынке газа, новые формы международного сотрудничества, а также продовольственную безопасность и азиатский вектор в экономике.Согласно опубликованной архитектуре программы форума, запланированы бизнес-диалоги Россия - Африка, Россия - Ближний Восток, Россия - Европа, Россия - Египет, Россия - Индия, Россия - Иран, Россия - Казахстан, Россия - Китай, Россия - Латинская Америка и Россия - Белоруссия.Также запланирован бизнес-диалог ЕАЭС - АСЕАН.

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, фонд "росконгресс"