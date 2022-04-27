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Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев - РИА Новости, 27.04.2022
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Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев
Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев - РИА Новости, 27.04.2022
Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев
Парламентские каналы для доведения правдивой информации о России остаются и будут и впредь использованы полностью, заявил РИА Новости в среду вице-спикер... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:39
2022-04-27T17:39
политика
россия
совет федерации рф
константин косачев
межпарламентский союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Парламентские каналы для доведения правдивой информации о России остаются и будут и впредь использованы полностью, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин призвал максимально задействовать парламентские каналы в Европе и Азии, доносить правдивую информацию о России."Да, разумеется. Каналов сохраняется достаточно, и все они и далее будут задействованы в полном объеме", - сказал политик. Отвечая на вопрос о возможных контактах по парламентской линии с западными странами, сенатор отметил: "Да, там где это возможно". "Это, в частности, ПА ОБСЕ и Межпарламентский союз", - заключил он.
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политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, межпарламентский союз
17:39 27.04.2022
 
Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев

Сенатор Косачев: парламентские каналы для донесения правды о России будут использоваться

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Парламентские каналы для доведения правдивой информации о России остаются и будут и впредь использованы полностью, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин призвал максимально задействовать парламентские каналы в Европе и Азии, доносить правдивую информацию о России.
"Да, разумеется. Каналов сохраняется достаточно, и все они и далее будут задействованы в полном объеме", - сказал политик. Отвечая на вопрос о возможных контактах по парламентской линии с западными странами, сенатор отметил: "Да, там где это возможно". "Это, в частности, ПА ОБСЕ и Межпарламентский союз", - заключил он.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевМежпарламентский союз
 
 
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