https://ria.ru/20220427/parlament-1785802829.html

Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев

Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев - РИА Новости, 27.04.2022

Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев

Парламентские каналы для доведения правдивой информации о России остаются и будут и впредь использованы полностью, заявил РИА Новости в среду вице-спикер... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

2022-04-27T17:39

политика

россия

совет федерации рф

константин косачев

межпарламентский союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Парламентские каналы для доведения правдивой информации о России остаются и будут и впредь использованы полностью, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин призвал максимально задействовать парламентские каналы в Европе и Азии, доносить правдивую информацию о России."Да, разумеется. Каналов сохраняется достаточно, и все они и далее будут задействованы в полном объеме", - сказал политик. Отвечая на вопрос о возможных контактах по парламентской линии с западными странами, сенатор отметил: "Да, там где это возможно". "Это, в частности, ПА ОБСЕ и Межпарламентский союз", - заключил он.

https://ria.ru/20220426/ugrozy-1785428649.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, межпарламентский союз