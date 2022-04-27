https://ria.ru/20220427/parad-1785726444.html

В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая

В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая - РИА Новости, 27.04.2022

В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая

Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:14

2022-04-27T13:14

2022-04-27T13:26

общество

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

воронеж

россошанский район

день победы

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава райадминистрации Юрий Мишанков."Желтый" уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля на 15 суток, затем его продлили еще на 15 суток. В среду утром, 27 апреля, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила в небе рядом с Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник."Сегодня антитеррористической комиссией Россошанского района на очередном заседании было принято непростое решение – массовые мероприятия в Россошанском районе, приуроченные к празднованию 9 мая, отменены", - написал Мишанков.Он добавил, что праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн, а возложить цветы к памятникам жители района смогут в любое удобное время.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html

воронежская область

воронеж

россошанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, воронеж, россошанский район, день победы, признание днр и лнр в россии