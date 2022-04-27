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В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая - РИА Новости, 27.04.2022
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая
Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:14
2022-04-27T13:14
2022-04-27T13:26
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
воронеж
россошанский район
день победы
признание днр и лнр в россии
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава райадминистрации Юрий Мишанков."Желтый" уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля на 15 суток, затем его продлили еще на 15 суток. В среду утром, 27 апреля, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила в небе рядом с Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник."Сегодня антитеррористической комиссией Россошанского района на очередном заседании было принято непростое решение – массовые мероприятия в Россошанском районе, приуроченные к празднованию 9 мая, отменены", - написал Мишанков.Он добавил, что праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн, а возложить цветы к памятникам жители района смогут в любое удобное время.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, воронеж, россошанский район, день победы, признание днр и лнр в россии
13:14 27.04.2022 (обновлено: 13:26 27.04.2022)
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая
Массовые мероприятия на 9 Мая отменили в приграничном районе Воронежской области