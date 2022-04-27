Рейтинг@Mail.ru
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/parad-1785726444.html
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая - РИА Новости, 27.04.2022
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая
Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:14
2022-04-27T13:26
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
воронеж
россошанский район
день победы
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава райадминистрации Юрий Мишанков."Желтый" уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля на 15 суток, затем его продлили еще на 15 суток. В среду утром, 27 апреля, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила в небе рядом с Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник."Сегодня антитеррористической комиссией Россошанского района на очередном заседании было принято непростое решение – массовые мероприятия в Россошанском районе, приуроченные к празднованию 9 мая, отменены", - написал Мишанков.Он добавил, что праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн, а возложить цветы к памятникам жители района смогут в любое удобное время.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
воронежская область
воронеж
россошанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_0e93ac6ddeafc1317c85f5f021482a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, воронеж, россошанский район, день победы, признание днр и лнр в россии
13:14 27.04.2022 (обновлено: 13:26 27.04.2022)
 
В приграничном районе Воронежской области отменили мероприятия на 9 Мая

Массовые мероприятия на 9 Мая отменили в приграничном районе Воронежской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти приграничного Россошанского района Воронежской области отменили запланированные на 9 мая массовые мероприятия, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава райадминистрации Юрий Мишанков.
"Желтый" уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля на 15 суток, затем его продлили еще на 15 суток. В среду утром, 27 апреля, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила в небе рядом с Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник.
"Сегодня антитеррористической комиссией Россошанского района на очередном заседании было принято непростое решение – массовые мероприятия в Россошанском районе, приуроченные к празднованию 9 мая, отменены", - написал Мишанков.
Он добавил, что праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн, а возложить цветы к памятникам жители района смогут в любое удобное время.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 12:39
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
 
ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьВоронежРоссошанский районДень ПобедыПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала