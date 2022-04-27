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Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область

Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область - РИА Новости, 28.04.2022

Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область

Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-27T23:58

2022-04-27T23:58

2022-04-28T00:04

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херсонская область

симферополь

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ХЕРСОН, 27 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец Дмитрий."Привезли в сохранности, в целости, хотя было очень сложно: постоянно приходилось на всякий случай держать три-четыре лампадки, чтобы он не погас", - сказал он, передавая частицу святыни в один из храмов области.Настоятель принявшего его храма отметил, что свеча, которую в храме зажгли от Благодатного огня, горела и на чтении Страстных Евангелий в Страстную седмицу накануне Пасхи. "Мы, христиане, живем этой благой вестью, и несмотря на мрак, в котором так хорошо отразилось страдание Господа нашего Иисуса Христа, Благодатный огонь – свет для нас", – сказал он, принимая дар.Клирики подчеркнули: несмотря ни на что, Украинская и Русская православные церкви сохраняют единство.Фонд Андрея Первозванного по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи, в Великую субботу. В течение пасхальной службы лампады с огнем были доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие в течение Светлой Седмицы могут возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезли его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Частицы святыни были направлены также в храм Христа Спасителя к пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и в главный храм Вооруженных сил РФ – патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке.

https://ria.ru/20220424/lugansk-1785193905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

херсонская область , симферополь, общество