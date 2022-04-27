23:58 27.04.2022 (обновлено: 00:04 28.04.2022)
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область
Благодатный огонь доставили 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область
© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
ХЕРСОН, 27 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец Дмитрий.
"Привезли в сохранности, в целости, хотя было очень сложно: постоянно приходилось на всякий случай держать три-четыре лампадки, чтобы он не погас", - сказал он, передавая частицу святыни в один из храмов области.
Настоятель принявшего его храма отметил, что свеча, которую в храме зажгли от Благодатного огня, горела и на чтении Страстных Евангелий в Страстную седмицу накануне Пасхи. "Мы, христиане, живем этой благой вестью, и несмотря на мрак, в котором так хорошо отразилось страдание Господа нашего Иисуса Христа, Благодатный огонь – свет для нас", – сказал он, принимая дар.
Клирики подчеркнули: несмотря ни на что, Украинская и Русская православные церкви сохраняют единство.
24 апреля, 18:21РелигияВ Луганск доставили частицу Благодатного огня
Фонд Андрея Первозванного по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи, в Великую субботу. В течение пасхальной службы лампады с огнем были доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие в течение Светлой Седмицы могут возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезли его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
Частицы святыни были направлены также в храм Христа Спасителя к пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и в главный храм Вооруженных сил РФ – патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке.