Рейтинг@Mail.ru
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220427/ogon-1785846616.html
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область - РИА Новости, 28.04.2022
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область
Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-27T23:58
2022-04-28T00:04
религия
херсонская область
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730851748_0:657:959:1196_1920x0_80_0_0_5c9415d504eae92ee6eff2f6e5bfcda3.jpg
ХЕРСОН, 27 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец Дмитрий."Привезли в сохранности, в целости, хотя было очень сложно: постоянно приходилось на всякий случай держать три-четыре лампадки, чтобы он не погас", - сказал он, передавая частицу святыни в один из храмов области.Настоятель принявшего его храма отметил, что свеча, которую в храме зажгли от Благодатного огня, горела и на чтении Страстных Евангелий в Страстную седмицу накануне Пасхи. "Мы, христиане, живем этой благой вестью, и несмотря на мрак, в котором так хорошо отразилось страдание Господа нашего Иисуса Христа, Благодатный огонь – свет для нас", – сказал он, принимая дар.Клирики подчеркнули: несмотря ни на что, Украинская и Русская православные церкви сохраняют единство.Фонд Андрея Первозванного по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи, в Великую субботу. В течение пасхальной службы лампады с огнем были доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие в течение Светлой Седмицы могут возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезли его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Частицы святыни были направлены также в храм Христа Спасителя к пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и в главный храм Вооруженных сил РФ – патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке.
https://ria.ru/20220424/lugansk-1785193905.html
херсонская область
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730851748_0:561:959:1280_1920x0_80_0_0_076b26ace8922559056cbc8b46170ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , симферополь, общество
23:58 27.04.2022 (обновлено: 00:04 28.04.2022)
 
Благодатный огонь доставили из Симферополя в Херсонскую область

Благодатный огонь доставили 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область

© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
Лампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 27 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен 27 апреля из Симферополя в Херсонскую область, сообщил РИА Новости доставивший его священник Русской православной церкви отец Дмитрий.
"Привезли в сохранности, в целости, хотя было очень сложно: постоянно приходилось на всякий случай держать три-четыре лампадки, чтобы он не погас", - сказал он, передавая частицу святыни в один из храмов области.
Настоятель принявшего его храма отметил, что свеча, которую в храме зажгли от Благодатного огня, горела и на чтении Страстных Евангелий в Страстную седмицу накануне Пасхи. "Мы, христиане, живем этой благой вестью, и несмотря на мрак, в котором так хорошо отразилось страдание Господа нашего Иисуса Христа, Благодатный огонь – свет для нас", – сказал он, принимая дар.
Клирики подчеркнули: несмотря ни на что, Украинская и Русская православные церкви сохраняют единство.
Частицу Благодатного огня доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска
24 апреля, 18:21Религия
В Луганск доставили частицу Благодатного огня
Фонд Андрея Первозванного по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи, в Великую субботу. В течение пасхальной службы лампады с огнем были доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие в течение Светлой Седмицы могут возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезли его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
Частицы святыни были направлены также в храм Христа Спасителя к пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и в главный храм Вооруженных сил РФ – патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке.
 
РелигияХерсонская областьСимферопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала