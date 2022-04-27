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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.04.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска к 13.30 (совпадает с мск) обстреляли Гольмовский, Зайцево Южное и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив 31 мину калибром 82... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:12

2022-04-27T15:12

2022-04-27T15:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сцкк

украина

зайцево

бмп-2

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска к 13.30 (совпадает с мск) обстреляли Гольмовский, Зайцево Южное и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив 31 мину калибром 82 миллиметра и применив крупнокалиберные пулеметы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.29 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра; 13.29 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 19 мин калибром 82 миллиметра; 13.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра и БМП-2.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сцкк, украина, зайцево, бмп-2, вооруженные силы украины