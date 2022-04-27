https://ria.ru/20220427/obmen-1785772950.html

Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации

Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации - РИА Новости, 27.04.2022

Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации

Переговоры между Россией и США, которые завершились обменом американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, не затрагивали иных тем,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:06

2022-04-27T16:06

2022-04-27T16:25

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Переговоры между Россией и США, которые завершились обменом американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, не затрагивали иных тем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Эти переговоры... были строго ограничены одной темой – задержанных лиц. Они не были частью более широких дипломатических контактов, не были началом обсуждения других тем", - сказал он в ходе брифинга.Его коллега, который также говорил на условиях анонимности, дал понять, что обмен не влияет на подходы США к событиям на Украине."(Это) ни в коей мере не означает пересмотра нашего подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

сша

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, владимир путин