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Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации - РИА Новости, 27.04.2022
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Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации
Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации - РИА Новости, 27.04.2022
Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации
Переговоры между Россией и США, которые завершились обменом американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, не затрагивали иных тем,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:06
2022-04-27T16:25
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Переговоры между Россией и США, которые завершились обменом американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, не затрагивали иных тем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Эти переговоры... были строго ограничены одной темой – задержанных лиц. Они не были частью более широких дипломатических контактов, не были началом обсуждения других тем", - сказал он в ходе брифинга.Его коллега, который также говорил на условиях анонимности, дал понять, что обмен не влияет на подходы США к событиям на Украине."(Это) ни в коей мере не означает пересмотра нашего подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин
16:06 27.04.2022 (обновлено: 16:25 27.04.2022)
 
Белый дом: обмен Рида не изменит отношение США к российской спецоперации

Белый дом: обмен Ярошенко на Рида не повлияет на отношение США к российской спецоперации

© AP Photo / Patrick SemanskyПостер с фотографией Тревора Рида у Белого дома в Вашингтоне
Постер с фотографией Тревора Рида у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Постер с фотографией Тревора Рида у Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Переговоры между Россией и США, которые завершились обменом американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, не затрагивали иных тем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Эти переговоры... были строго ограничены одной темой – задержанных лиц. Они не были частью более широких дипломатических контактов, не были началом обсуждения других тем", - сказал он в ходе брифинга.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы
Его коллега, который также говорил на условиях анонимности, дал понять, что обмен не влияет на подходы США к событиям на Украине.
"(Это) ни в коей мере не означает пересмотра нашего подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:01
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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