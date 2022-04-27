https://ria.ru/20220427/nazarbaev-1785670815.html
В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева
В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева - РИА Новости, 27.04.2022
В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева
Закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:42
2022-04-27T09:42
2022-04-27T10:02
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 27 апр - РИА Новости. Закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется отменить, сообщил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).В этом конституционном законе определяется политико-правовой статус Назарбаева, прерогативы и гарантии после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В документе содержатся нормы о статусе и полномочиях первого президента, его неприкосновенности.Так, он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, а после их прекращения - связанные с осуществлением своего статуса первого президента.Назарбаев также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Кроме того, в законе регулируется обеспечение его деятельности, в том числе пользование связью, охраной, жильем, транспортом, медицинским и санаторно-курортным лечением, право на пенсию и страхование.
https://ria.ru/20220202/kazakhstan-1770607889.html
https://ria.ru/20190319/1551931645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
09:42 27.04.2022 (обновлено: 10:02 27.04.2022)
В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева
Спикер мажилиса Кошанов: в Казахстане планируют отменить закон о гарантиях Назарбаева
НУР-СУЛТАН, 27 апр - РИА Новости. Закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется отменить, сообщил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов.
"Поправками (в конституцию - ред.) исключается статус елбасы. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу", - сказал Кошанов журналистам в кулуарах парламента.
Возглавлявший Казахстан
почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).
В этом конституционном законе определяется политико-правовой статус Назарбаева, прерогативы и гарантии после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В документе содержатся нормы о статусе и полномочиях первого президента, его неприкосновенности.
Так, он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, а после их прекращения - связанные с осуществлением своего статуса первого президента.
Назарбаев также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Кроме того, в законе регулируется обеспечение его деятельности, в том числе пользование связью, охраной, жильем, транспортом, медицинским и санаторно-курортным лечением, право на пенсию и страхование.