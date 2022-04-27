https://ria.ru/20220427/nato-1785811648.html

В НАТО заявили, что Россия может повлиять на вступление Швеции в альянс

В НАТО заявили, что Россия может повлиять на вступление Швеции в альянс - РИА Новости, 27.04.2022

В НАТО заявили, что Россия может повлиять на вступление Швеции в альянс

Россия может попытаться оказать влияние на общественное мнение, СМИ и политиков Швеции в связи с активным обсуждением вступления королевства в НАТО, считает... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:16

2022-04-27T18:16

2022-04-27T18:16

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ЦЮРИХ, 27 апр - РИА Новости. Россия может попытаться оказать влияние на общественное мнение, СМИ и политиков Швеции в связи с активным обсуждением вступления королевства в НАТО, считает глава Полиции безопасности страны Шарлотта фон Эссен.Согласно заявлению ведомства, его глава сделала соответствующее заявление в среду в ходе встречи с коллегами из Норвегии и Финляндии."Россия может предположить, что теперь у них есть ограниченный срок, чтобы повлиять на решение Швеции о вступлении в НАТО. Трудно предсказать характер такой попытки российского влияния, но это может произойти одновременно разными способами, чтобы повлиять на средства массовой информации, общественное мнение и лиц, принимающих решения", - сказала фон Эссен.Она добавила, что служба госбезопасности Швеции "активизировала усилия по сокращению масштабов действий враждебных государств".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, швеция, финляндия, нато