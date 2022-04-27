05:41 27.04.2022 (обновлено: 11:11 27.04.2022)
Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай
В ЕАО завершили стройку российской части трансграничного железнодорожного моста в Китай
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиМост Нижнеленинское — Тунцзян
Мост Нижнеленинское — Тунцзян. Архивное фото
НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр — РИА Новости. Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области (ЕАО), передает корреспондент РИА Новости.
На торжественную церемонию завершения строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.
"Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", — отметил Юрий Трутнев.
"Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнеры объявят об открытии своего", — заявил Трутнев.
Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25 процента), АО "РЖД" (25 процентов) и ВЭБ.ДВ (18,75 процента). Стоимость составила порядка десяти миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).
Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.