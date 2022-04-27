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Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай - РИА Новости, 27.04.2022
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Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай
Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай - РИА Новости, 27.04.2022
Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай
Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:41
2022-04-27T11:11
экономика
юрий трутнев
сергей юрченко
ленинск
россия
ржд
китай
дальний восток
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НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр — РИА Новости. Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области (ЕАО), передает корреспондент РИА Новости.На торжественную церемонию завершения строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта."Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", — отметил Юрий Трутнев.Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25 процента), АО "РЖД" (25 процентов) и ВЭБ.ДВ (18,75 процента). Стоимость составила порядка десяти миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.
https://ria.ru/20220426/kitay-1785476898.html
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экономика, юрий трутнев, сергей юрченко, ленинск, россия, ржд, китай, дальний восток
05:41 27.04.2022 (обновлено: 11:11 27.04.2022)
 
Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай

В ЕАО завершили стройку российской части трансграничного железнодорожного моста в Китай

© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиМост Нижнеленинское — Тунцзян
Мост Нижнеленинское — Тунцзян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области
Мост Нижнеленинское — Тунцзян. Архивное фото
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НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр — РИА Новости. Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области (ЕАО), передает корреспондент РИА Новости.
На торжественную церемонию завершения строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.
"Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", — отметил Юрий Трутнев.

"Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнеры объявят об открытии своего", — заявил Трутнев.

Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25 процента), АО "РЖД" (25 процентов) и ВЭБ.ДВ (18,75 процента). Стоимость составила порядка десяти миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).
Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.
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ЭкономикаЮрий ТрутневСергей ЮрченкоЛенинскРоссияРЖДКитайДальний Восток
 
 
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