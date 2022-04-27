https://ria.ru/20220427/most-1785653384.html

Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай

Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай - РИА Новости, 27.04.2022

Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай

Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:41

2022-04-27T05:41

2022-04-27T11:11

экономика

юрий трутнев

сергей юрченко

ленинск

россия

ржд

китай

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780024033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4ff1242fdb804467c33e07d29c90c2c.jpg

НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр — РИА Новости. Завершено строительство российской части первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области (ЕАО), передает корреспондент РИА Новости.На торжественную церемонию завершения строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта."Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", — отметил Юрий Трутнев.Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25 процента), АО "РЖД" (25 процентов) и ВЭБ.ДВ (18,75 процента). Стоимость составила порядка десяти миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.

https://ria.ru/20220426/kitay-1785476898.html

ленинск

россия

китай

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, юрий трутнев, сергей юрченко, ленинск, россия, ржд, китай, дальний восток