14:48 27.04.2022 (обновлено: 15:19 27.04.2022)
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса
© AP Photo / Aurel ObrejaПограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем
© AP Photo / Aurel Obreja
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.
"Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ", — говорится в комментарии.
В ведомстве подчеркнули, что позиция страны по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.
Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье, если последует официальное обращение Кишинева по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова украинского политика "достаточно провокационными".
В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.
В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
26 апреля, 17:03Запад готов к уничтожению Молдавии
Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.
Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.