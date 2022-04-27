Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса - РИА Новости, 27.04.2022
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса
Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:48
2022-04-27T15:19
в мире
молдавия
алексей арестович
украина
тирасполь
кишинев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785738985_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6ef8bcf5277f74df4ddf134af6bf815.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.В ведомстве подчеркнули, что позиция страны по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье, если последует официальное обращение Кишинева по этому вопросу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова украинского политика "достаточно провокационными".В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
молдавия
украина
тирасполь
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785738985_0:293:2217:1956_1920x0_80_0_0_f5b6ab590782e27bda16b494ffd752c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, алексей арестович , украина, тирасполь, кишинев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
14:48 27.04.2022 (обновлено: 15:19 27.04.2022)
 
Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса

Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса

© AP Photo / Aurel ObrejaПограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.

"Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ", — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что позиция страны по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.
Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье, если последует официальное обращение Кишинева по этому вопросу.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 08:00
Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова украинского политика "достаточно провокационными".
В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.
В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.
Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.
На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
 
В миреМолдавияАлексей АрестовичУкраинаТираспольКишиневДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала