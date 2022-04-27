https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html

Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса

Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса - РИА Новости, 27.04.2022

Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса

Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:48

2022-04-27T14:48

2022-04-27T15:19

в мире

молдавия

алексей арестович

украина

тирасполь

кишинев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.В ведомстве подчеркнули, что позиция страны по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье, если последует официальное обращение Кишинева по этому вопросу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова украинского политика "достаточно провокационными".В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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тирасполь

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, алексей арестович , украина, тирасполь, кишинев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия