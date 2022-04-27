https://ria.ru/20220427/mery-1785783877.html

Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер

Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер - РИА Новости, 27.04.2022

Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер

Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:41

2022-04-27T16:41

2022-04-27T17:14

владимир путин

экономика

россия

правительство рф

единая россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу внутреннего рынка, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей."Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых, эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, при этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны", - сказал он."Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского корпуса и в центре, и в регионах. Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в решении возникающих проблем, по итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки и, добавлю, что особая ответственность здесь на "Единой России", конечно, как ведущей партии, но обращаюсь сейчас ко всем парламентским партиям, прошу вас работать солидарно", - сказал он.

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785783684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, правительство рф, единая россия