16:41 27.04.2022 (обновлено: 17:14 27.04.2022)
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер
Президент Путин поручил правительству и парламенту продолжить выработку антикризисных мер
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу внутреннего рынка, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.
"Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых, эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, при этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны", - сказал он.
"Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского корпуса и в центре, и в регионах. Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в решении возникающих проблем, по итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки и, добавлю, что особая ответственность здесь на "Единой России", конечно, как ведущей партии, но обращаюсь сейчас ко всем парламентским партиям, прошу вас работать солидарно", - сказал он.