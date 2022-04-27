Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/mery-1785783877.html
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер - РИА Новости, 27.04.2022
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер
Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:41
2022-04-27T17:14
владимир путин
экономика
россия
правительство рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу внутреннего рынка, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей."Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых, эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, при этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны", - сказал он."Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского корпуса и в центре, и в регионах. Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в решении возникающих проблем, по итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки и, добавлю, что особая ответственность здесь на "Единой России", конечно, как ведущей партии, но обращаюсь сейчас ко всем парламентским партиям, прошу вас работать солидарно", - сказал он.
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785783684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, правительство рф, единая россия
16:41 27.04.2022 (обновлено: 17:14 27.04.2022)
 
Путин поручил правительству продолжить выработку антикризисных мер

Президент Путин поручил правительству и парламенту продолжить выработку антикризисных мер

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кабмин РФ и парламент должны продолжить выработку антикризисных мер, усилить контроль за выполнением принимаемых решений и обеспечить ритмичную работу внутреннего рынка, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.
"Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых, эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, при этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны", - сказал он.
"Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского корпуса и в центре, и в регионах. Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в решении возникающих проблем, по итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки и, добавлю, что особая ответственность здесь на "Единой России", конечно, как ведущей партии, но обращаюсь сейчас ко всем парламентским партиям, прошу вас работать солидарно", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 16:40
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияПравительство РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала