https://ria.ru/20220427/mebel-1785650727.html

В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России

В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России - РИА Новости, 27.04.2022

В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России

Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T03:21

2022-04-27T03:21

2022-04-27T03:21

экономика

россия

икеа

республика бурятия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, могут ли бурятские производители мебели после ухода из России ИКЕА в перспективе занять освободившуюся нишу.По информации главы Бурятии, в республике несколько производителей мебели."Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных", — уточнил Цыденов.Кроме того, по его словам, есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. "С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу", — пояснил Цыденов.ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.ИКЕА - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.

https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783761066.html

https://realty.ria.ru/20220427/mebel-1785588629.html

россия

республика бурятия

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экономика, россия, икеа, республика бурятия, алексей цыденов