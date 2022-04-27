https://ria.ru/20220427/mebel-1785650727.html
В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России
В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России - РИА Новости, 27.04.2022
В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России
Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T03:21
2022-04-27T03:21
2022-04-27T03:21
экономика
россия
икеа
республика бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, могут ли бурятские производители мебели после ухода из России ИКЕА в перспективе занять освободившуюся нишу.По информации главы Бурятии, в республике несколько производителей мебели."Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных", — уточнил Цыденов.Кроме того, по его словам, есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. "С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу", — пояснил Цыденов.ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.ИКЕА - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.
https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783761066.html
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экономика, россия, икеа, республика бурятия, алексей цыденов
В Бурятии могут расширить производство мебели после ухода ИКЕА из России
Глава Бурятии Цыденов: возможно расширение производства мебели после ухода ИКЕА из РФ
УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью РИА Новости.
"Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, могут ли бурятские производители мебели после ухода из России
ИКЕА в перспективе занять освободившуюся нишу.
По информации главы Бурятии, в республике несколько производителей мебели.
"Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных", — уточнил Цыденов.
Кроме того, по его словам, есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. "С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу", — пояснил Цыденов.
ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.
ИКЕА - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции
. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве
.