https://ria.ru/20220427/mariupol-1785818991.html

Турчак рассказал, как восстанавливается Мариуполь

Турчак рассказал, как восстанавливается Мариуполь - РИА Новости, 27.04.2022

Турчак рассказал, как восстанавливается Мариуполь

Партия "Единая Россия" начала работу над восстановлением Мариуполя, открываются пекарни, закупается школьная форма, сказал секретарь генсовета партии "Единая... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:00

2022-04-27T19:00

2022-04-27T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

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андрей турчак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" начала работу над восстановлением Мариуполя, открываются пекарни, закупается школьная форма, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что "фронт ещё отодвинем подальше - и можно точно в Донецк возвращаться"."Процесс восстановления пошёл. Закрывается тепловой контур, чтобы до зимы успеть. Пленка, шифер, рубероид для детских садов, школ, оставшихся жилых помещений. Большое количество людей говорят, мы никуда не уедем, будем восстанавливать город", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что необходимы дополнительные поставки муки, так как налажено производство хлеба в Мариуполе. "Мы запустили на правом берегу три пекарни. И на левом берегу три пекарни работают. Это логичнее, чем возить из Донецка", - сказал секретарь генсовета.В ПВР в Нижегородском училище олимпийского резерва находятся 25 детей-спортсменов с тренером, сказали в партии. Для них организованы постоянные занятия, но ребята ждут возможности вернуться домой, отметили единороссы."Сейчас фронт еще отодвинем подальше - и можно точно в Донецк возвращаться. Важно, что ребята остаются в форме. А если им понадобится дополнительная помощь – поможем", - сказал Турчак.В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Турчак посетил логистический центр партии, где распределяется гуманитарная помощь для Донбасса и пунктов временного размещения. Уточняется, что Нижегородское отделение партии объявило сбор средств для помощи беженцам. На них, в частности, закупили школьную форму для прибывших детей – почти 500 комплектов одежды, отметили в партии.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html

https://ria.ru/20220426/mariupol-1785289632.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785462346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр