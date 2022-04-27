https://ria.ru/20220427/mariupol-1785775590.html
Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе
Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе - РИА Новости, 27.04.2022
Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе
Военные следователи Следственного комитета РФ начали работу на постоянной основе по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе и пригородах,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:14
2022-04-27T16:14
2022-04-27T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ начали работу на постоянной основе по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе и пригородах, передает корреспондент РИА Новости."С 25 апреля группы военных следователей Следственного комитета России на постоянной основе начали работу по выявлению фактов преступлений украинского режима на территории Мариуполя и прилегающих населённых пунктов. Сотрудниками СК РФ выявляются и фиксируются факты и доказательства преступлений. Всё материалы будут приобщаться к уголовным делам", - сказал РИА Новости представитель группы следователей.Сотрудники СК РФ опрашивают жителей города и посещают места преступлений. Также офицеры провели осмотр базы националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:14 27.04.2022 (обновлено: 17:06 27.04.2022)
Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе
Следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе для фиксации преступлений нацбатов