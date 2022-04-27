https://ria.ru/20220427/mariupol-1785775590.html

Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе

Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе - РИА Новости, 27.04.2022

Военные следователи СК начали постоянную работу в Мариуполе

Военные следователи Следственного комитета РФ начали работу на постоянной основе по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе и пригородах,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:14

2022-04-27T16:14

2022-04-27T17:06

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

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следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ начали работу на постоянной основе по фиксации фактов преступлений украинских боевиков в Мариуполе и пригородах, передает корреспондент РИА Новости."С 25 апреля группы военных следователей Следственного комитета России на постоянной основе начали работу по выявлению фактов преступлений украинского режима на территории Мариуполя и прилегающих населённых пунктов. Сотрудниками СК РФ выявляются и фиксируются факты и доказательства преступлений. Всё материалы будут приобщаться к уголовным делам", - сказал РИА Новости представитель группы следователей.Сотрудники СК РФ опрашивают жителей города и посещают места преступлений. Также офицеры провели осмотр базы националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр