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Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс - РИА Новости, 27.04.2022
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Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс
Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс - РИА Новости, 27.04.2022
Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс
Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:04
2022-04-27T14:23
эммануэль макрон
в мире
франция
иль-де-франс
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV.На кадрах, которые транслировал телеканал, видно, как в сторону Макрона, находящегося в центре большой толпы, летят несколько помидоров, после чего охрана президента быстро открывает зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. Затем трансляция прервалась на несколько секунд. Президент Франции в среду находится с поездкой в муниципалитете Сержи в регионе Иль-де-Франс.24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
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эммануэль макрон, в мире, франция, иль-де-франс
14:04 27.04.2022 (обновлено: 14:23 27.04.2022)
 
Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс

Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи региона Иль-де-Франс

© AFP 2022 / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV.
На кадрах, которые транслировал телеканал, видно, как в сторону Макрона, находящегося в центре большой толпы, летят несколько помидоров, после чего охрана президента быстро открывает зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. Затем трансляция прервалась на несколько секунд. Президент Франции в среду находится с поездкой в муниципалитете Сержи в регионе Иль-де-Франс.
24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
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