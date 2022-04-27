https://ria.ru/20220427/makron-1785740795.html

Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс

Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс - РИА Новости, 27.04.2022

Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:04

2022-04-27T14:04

2022-04-27T14:23

эммануэль макрон

в мире

франция

иль-де-франс

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи в среду, передает телеканал BFMTV.На кадрах, которые транслировал телеканал, видно, как в сторону Макрона, находящегося в центре большой толпы, летят несколько помидоров, после чего охрана президента быстро открывает зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. Затем трансляция прервалась на несколько секунд. Президент Франции в среду находится с поездкой в муниципалитете Сержи в регионе Иль-де-Франс.24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.

https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785239088.html

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иль-де-франс

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Кирилл Волков

эммануэль макрон, в мире, франция, иль-де-франс