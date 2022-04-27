https://ria.ru/20220427/logistika-1785721719.html

Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором

Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором - РИА Новости, 27.04.2022

Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором

Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:54

2022-04-27T12:54

2022-04-27T12:54

экономика

россия

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."Мы работаем вместе с Государственной Думой и правительством над рядом антисанкционных законопроектов", - сказал сенатор на заседании Совета законодателей.По его словам, это и законопроект о так называемом "форс-мажоре" для бизнеса. "Очевидно, что исполнение организациями РФ (некоторых) обязательств может стать невозможным при определенных обстоятельствах, в первую очередь из-за разрыва логистических цепочек", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220327/logistika-1780331168.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, совет федерации рф