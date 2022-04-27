https://ria.ru/20220427/logistika-1785721719.html
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором - РИА Новости, 27.04.2022
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором
Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:54
2022-04-27T12:54
2022-04-27T12:54
экономика
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."Мы работаем вместе с Государственной Думой и правительством над рядом антисанкционных законопроектов", - сказал сенатор на заседании Совета законодателей.По его словам, это и законопроект о так называемом "форс-мажоре" для бизнеса. "Очевидно, что исполнение организациями РФ (некоторых) обязательств может стать невозможным при определенных обстоятельствах, в первую очередь из-за разрыва логистических цепочек", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220327/logistika-1780331168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором
Вице-спикер СФ Журавлев: законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором