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Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором - РИА Новости, 27.04.2022
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Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором - РИА Новости, 27.04.2022
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором
Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:54
2022-04-27T12:54
экономика
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."Мы работаем вместе с Государственной Думой и правительством над рядом антисанкционных законопроектов", - сказал сенатор на заседании Совета законодателей.По его словам, это и законопроект о так называемом "форс-мажоре" для бизнеса. "Очевидно, что исполнение организациями РФ (некоторых) обязательств может стать невозможным при определенных обстоятельствах, в первую очередь из-за разрыва логистических цепочек", - заключил парламентарий.
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экономика, россия, совет федерации рф
12:54 27.04.2022
 
Законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором

Вице-спикер СФ Журавлев: законодатели предложили считать нарушение логистики форс-мажором

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законодатели вместе с правительством обсуждают возможность признания форс-мажором для компаний нарушение логистических цепочек из-за санкций, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Мы работаем вместе с Государственной Думой и правительством над рядом антисанкционных законопроектов", - сказал сенатор на заседании Совета законодателей.
По его словам, это и законопроект о так называемом "форс-мажоре" для бизнеса. "Очевидно, что исполнение организациями РФ (некоторых) обязательств может стать невозможным при определенных обстоятельствах, в первую очередь из-за разрыва логистических цепочек", - заключил парламентарий.
Распределительный центр в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 14:21
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
 
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