https://ria.ru/20220427/lnr-1785673951.html

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 17 человек

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 17 человек - РИА Новости, 27.04.2022

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 17 человек

Украинские войска за прошедшие сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 17 человек личного состава и до пяти единиц... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:07

2022-04-27T10:07

2022-04-27T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 17 человек личного состава и до пяти единиц техники, сообщает Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 17 человек личного состава, 2 бронетранспортера, 3 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным Народной милиции, за прошедшие сутки украинские войска выпустили 42 снаряда из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, а также из РСЗО БМ-21 "Град" по населенным пунктам Первомайск и Ирмино.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785323541.html

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луганская народная республика

украина

донбасс

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр