https://ria.ru/20220427/lnr-1785659703.html

В ЛНР надеются на помощь властей в захоронении останков советских солдат

В ЛНР надеются на помощь властей в захоронении останков советских солдат - РИА Новости, 27.04.2022

В ЛНР надеются на помощь властей в захоронении останков советских солдат

Поисковики в поселке Меловое на востоке ЛНР у границы с Россией в 2021 году, еще при киевской власти, обнаружили останки более 60 советских солдат, погибших... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:26

2022-04-27T08:26

2022-04-27T08:26

украина

луганск

харьков

ситуация в днр и лнр

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МЕЛОВОЕ (ЛНР), 26 апр - РИА Новости. Поисковики в поселке Меловое на востоке ЛНР у границы с Россией в 2021 году, еще при киевской власти, обнаружили останки более 60 советских солдат, погибших здесь в 1943 году в ходе освобождения Советской Украины от гитлеровцев, сообщил РИА Новости член местного поискового клуба "Плацдарм" Николай Кривозуб.По его словам, при Украине власти не оказывали им никакой помощи. Теперь, после установления контроля республики в этом и других районах, поисковики рассчитывают на помощь Луганска в захоронении останков и продолжении поисков."В прошлом году к нам обратился поисковик из Харькова, который на деньги немецких фондов ведет поиск останков солдат "третьего рейха". Он сообщил, что, по данным аэрофотосъемки, в Меловом должны быть две братские могилы тех времен", - рассказал РИА Новости Кривозуб. Одна из могил, уточнил он, обнаружилась в городском парке, вторая - рядом с кладбищем. По результатам совместных с харьковскими поисковиками исследований стало понятно, что в обоих захоронениях находятся останки советских солдат. "Поскольку советские их не интересуют, они передали это дело нам", - сказал Кривозуб.Он обратил внимание, что местные власти отнеслись к этим работам равнодушно и не стали оказывать поддержку. Поисковики по собственной инициативе вскрыли первое захоронение, сделанное в воронке от авиабомбы. "Останки красноармейцев лежали вповалку. Мы обратили внимание, как хорошо сохранилась форма и обувь", - рассказал директор клуба "Плацдарм" Андрей Ступин.Однажды на раскоп прилетел голубь. У поисковиков это считается хорошей приметой, сулящей интересную находку: говорят, что это душа солдата спустилась на место его гибели. "И действительно: буквально через пять минут мы нашли солдатский медальон на имя Кузьмы Козика 1909 года рождения из Черниговской области", - добавил Ступин.В общей сложности из того захоронение поисковики подняли останки 61 солдата. Складировать и изучать их пришлось в сарае частного предприятия, где работает один из участников раскопок. Останки лежат там до сих пор. Сейчас поисковики надеются, что новые власти помогут им с организацией торжественных похорон, надеются успеть к 9 Мая. "Известно ещё одно стихийное захоронение - около кладбища. Судя по размерам, там может быть около ста погибших. Надеемся в этом году продолжить раскопки", - рассказал РИА Новости Ступин.

https://ria.ru/20220418/voyna-1784155441.html

украина

луганск

харьков

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, луганск, харьков, ситуация в днр и лнр, общество, великая отечественная война (1941-1945)