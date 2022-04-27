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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран - РИА Новости, 27.04.2022

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран

Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:58

2022-04-27T10:58

2022-04-27T12:22

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она рассказала, что во многих странах волонтерам акции поступают угрозы, в их домах проводят обыски, травля идет даже в отношении детей.Она добавила, что к акции подготовили более 30 тысяч волонтеров.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html

казахстан

азербайджан

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, азербайджан, киргизия, георгиевская ленточка (акция), россия, донбасс, днр, лнр