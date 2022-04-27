10:58 27.04.2022 (обновлено: 12:22 27.04.2022)
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет очно в Казахстане, Азербайджане и Киргизии
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она рассказала, что во многих странах волонтерам акции поступают угрозы, в их домах проводят обыски, травля идет даже в отношении детей.
"Акция "Георгиевская ленточка" все равно состоится. Она пройдет очно в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В онлайн-формате — в более чем 30 странах", — сказала Занко.
Она добавила, что к акции подготовили более 30 тысяч волонтеров.
Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.