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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран - РИА Новости, 27.04.2022
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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран - РИА Новости, 27.04.2022
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран
Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:58
2022-04-27T12:22
в мире
казахстан
азербайджан
киргизия
георгиевская ленточка (акция)
россия
донбасс
днр
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она рассказала, что во многих странах волонтерам акции поступают угрозы, в их домах проводят обыски, травля идет даже в отношении детей.Она добавила, что к акции подготовили более 30 тысяч волонтеров.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
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в мире, казахстан, азербайджан, киргизия, георгиевская ленточка (акция), россия, донбасс, днр, лнр
10:58 27.04.2022 (обновлено: 12:22 27.04.2022)
 
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет очно в Казахстане, Азербайджане и Киргизии

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкВолонтер закрепляет георгиевскую ленточку
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в этом году состоится более чем в трех десятках стран, сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она рассказала, что во многих странах волонтерам акции поступают угрозы, в их домах проводят обыски, травля идет даже в отношении детей.

"Акция "Георгиевская ленточка" все равно состоится. Она пройдет очно в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В онлайн-формате — в более чем 30 странах", — сказала Занко.

Она добавила, что к акции подготовили более 30 тысяч волонтеров.
Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
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В миреКазахстанАзербайджанКиргизияГеоргиевская ленточка (акция)РоссияДонбассДНРЛНР
 
 
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