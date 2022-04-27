14:17 27.04.2022 (обновлено: 14:31 27.04.2022)
Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными
Депутат Слуцкий: вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременны, это будет решать партия
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР, является преждевременным, потому что решать это будет партия.
"Преждевременный вопрос. Это партия будет решать", - сказал Слуцкий. Решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано после 15 мая, сообщили ранее во фракции ЛДПР в Госдуме.
Во вторник источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отмечал, что съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля.
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