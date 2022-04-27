https://ria.ru/20220427/ldpr-1785744691.html

Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными

Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными - РИА Новости, 27.04.2022

Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:17

2022-04-27T14:17

2022-04-27T14:31

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

умер владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_0:174:3034:1881_1920x0_80_0_0_ef9ea37f72ac2ccc88b439fdd71516b4.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР, является преждевременным, потому что решать это будет партия."Преждевременный вопрос. Это партия будет решать", - сказал Слуцкий. Решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано после 15 мая, сообщили ранее во фракции ЛДПР в Госдуме.Во вторник источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отмечал, что съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля.

https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), умер владимир жириновский