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Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными - РИА Новости, 27.04.2022
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Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными
Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными - РИА Новости, 27.04.2022
Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными
Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:17
2022-04-27T14:31
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР, является преждевременным, потому что решать это будет партия."Преждевременный вопрос. Это партия будет решать", - сказал Слуцкий. Решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано после 15 мая, сообщили ранее во фракции ЛДПР в Госдуме.Во вторник источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отмечал, что съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), умер владимир жириновский
14:17 27.04.2022 (обновлено: 14:31 27.04.2022)
 
Слуцкий назвал вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременными

Депутат Слуцкий: вопросы о новом лидере ЛДПР преждевременны, это будет решать партия

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить ЛДПР, является преждевременным, потому что решать это будет партия.
"Преждевременный вопрос. Это партия будет решать", - сказал Слуцкий. Решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано после 15 мая, сообщили ранее во фракции ЛДПР в Госдуме.
Во вторник источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отмечал, что съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 18:45
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
 
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