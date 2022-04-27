Рейтинг@Mail.ru
Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220427/krym-1785727702.html
Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму
Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму - РИА Новости, 27.04.2022
Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму
Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году повысилась на уровень инфляции, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:50
2022-04-27T17:50
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
отдых
цены
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_0:0:3465:1949_1920x0_80_0_0_af80f29c1097e4b0da85ddc4eb3b91ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году повысилась на уровень инфляции, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."Нужно сказать, что рыночные механизмы работают, и динамическое ценообразование чаще всего диктует повышение стоимости. Пока мы этого не ощущаем. То есть некоторый рост есть, но он сопоставим с уровнем инфляции", — сказал РИА Новости Волченко.Министр отметил, что в Крыму достаточно возможностей для комфортного отдыха в доступном ценовом сегменте."Целый ряд средств размещения предлагает проживание дешевле, чем в прошлом году. На полуострове всегда были варианты для экономичного отдыха и для премиального, на абсолютно мировом уровне. Второй, наверное, вырастет в цене в связи с увеличением издержек, но всегда будет достаточное количество доступных и качественных вариантов", — пояснил Волченко.Ранее министр отметил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40-60 процентов, и их загрузка постепенно растет. Временное закрытие аэропорта компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением.
https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_839:79:3465:2048_1920x0_80_0_0_573b5022a052b967479b08dba4afd649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, отдых, цены, инфляция, отели, отдых на море, детский отдых, достопримечательности, 2022 год
17:50 27.04.2022
 
Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму

Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году не превышает уровень инфляции, сообщил Вадим Волченко

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году повысилась на уровень инфляции, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Нужно сказать, что рыночные механизмы работают, и динамическое ценообразование чаще всего диктует повышение стоимости. Пока мы этого не ощущаем. То есть некоторый рост есть, но он сопоставим с уровнем инфляции", — сказал РИА Новости Волченко.
Министр отметил, что в Крыму достаточно возможностей для комфортного отдыха в доступном ценовом сегменте.
"Целый ряд средств размещения предлагает проживание дешевле, чем в прошлом году. На полуострове всегда были варианты для экономичного отдыха и для премиального, на абсолютно мировом уровне. Второй, наверное, вырастет в цене в связи с увеличением издержек, но всегда будет достаточное количество доступных и качественных вариантов", — пояснил Волченко.
Ранее министр отметил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40-60 процентов, и их загрузка постепенно растет. Временное закрытие аэропорта компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением.
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
11:41Туризм
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымОтдыхЦеныИнфляцияОтелиотдых на мореДетский отдыхДостопримечательности2022 год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала