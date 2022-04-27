https://ria.ru/20220427/krym-1785727702.html

Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму

Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму - РИА Новости, 27.04.2022

Волченко прокомментировал рост цен на отдых в Крыму

Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году повысилась на уровень инфляции, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:50

2022-04-27T17:50

2022-04-27T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Стоимость отдыха в Крыму в 2022 году повысилась на уровень инфляции, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."Нужно сказать, что рыночные механизмы работают, и динамическое ценообразование чаще всего диктует повышение стоимости. Пока мы этого не ощущаем. То есть некоторый рост есть, но он сопоставим с уровнем инфляции", — сказал РИА Новости Волченко.Министр отметил, что в Крыму достаточно возможностей для комфортного отдыха в доступном ценовом сегменте."Целый ряд средств размещения предлагает проживание дешевле, чем в прошлом году. На полуострове всегда были варианты для экономичного отдыха и для премиального, на абсолютно мировом уровне. Второй, наверное, вырастет в цене в связи с увеличением издержек, но всегда будет достаточное количество доступных и качественных вариантов", — пояснил Волченко.Ранее министр отметил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40-60 процентов, и их загрузка постепенно растет. Временное закрытие аэропорта компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением.

https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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