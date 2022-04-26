https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html
В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники
В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022
В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники
Более половины номеров в отелях Крыма на майские праздники забронированы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:10
2022-04-26T12:10
2022-04-26T12:10
туризм
туризм
новости - туризм
россия
республика крым
отели
гостиницы
майские праздники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Более половины номеров в отелях Крыма на майские праздники забронированы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Отмена авиасообщения сказалась на загрузке гостиниц, но сейчас спрос понемногу восстанавливается, отметил чиновник. В санаториях выкуплено 70 процентов номеров, в отелях забронировано от 40 до 60 процентов комнат.Временное отсутствие авиасообщения с Крымом компенсируется железнодорожным и автомобильным. Более 65 процентов туристов приезжают на полуостров по Крымскому мосту, добавил министр.Ранее Росавиация сообщила о продлении до 1 мая режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части страны. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, россия, республика крым, отели, гостиницы, майские праздники, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники
В Крыму на майские праздники забронировано более половины номеров в санаториях и отелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Более половины номеров в отелях Крыма на майские праздники забронированы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Отмена авиасообщения сказалась на загрузке гостиниц, но сейчас спрос понемногу восстанавливается, отметил чиновник. В санаториях выкуплено 70 процентов номеров, в отелях забронировано от 40 до 60 процентов комнат.
Временное отсутствие авиасообщения с Крымом компенсируется железнодорожным и автомобильным. Более 65 процентов туристов приезжают на полуостров по Крымскому мосту, добавил министр.
Ранее Росавиация сообщила о продлении до 1 мая режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части страны. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.