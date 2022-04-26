https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html

В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники

В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022

В Крыму оценили спрос на отели на майские праздники

Более половины номеров в отелях Крыма на майские праздники забронированы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:10

2022-04-26T12:10

2022-04-26T12:10

туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Более половины номеров в отелях Крыма на майские праздники забронированы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Отмена авиасообщения сказалась на загрузке гостиниц, но сейчас спрос понемногу восстанавливается, отметил чиновник. В санаториях выкуплено 70 процентов номеров, в отелях забронировано от 40 до 60 процентов комнат.Временное отсутствие авиасообщения с Крымом компенсируется железнодорожным и автомобильным. Более 65 процентов туристов приезжают на полуостров по Крымскому мосту, добавил министр.Ранее Росавиация сообщила о продлении до 1 мая режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части страны. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, республика крым, отели, гостиницы, майские праздники, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)