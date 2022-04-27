https://ria.ru/20220427/kostroma-1785844208.html

Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме

Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022

Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме

Костромская область перечислила сельхозпредприятиям перед началом весенних полевых работ средства господдержки в полном объеме - более 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:31

2022-04-27T23:31

2022-04-27T23:31

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

андрей плотников

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Костромская область перечислила сельхозпредприятиям перед началом весенних полевых работ средства господдержки в полном объеме - более 200 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Сообщается, что вопрос доведения мер поддержки сельхозтоваропроизводителям рассмотрели на оперативном штабе по обеспечению продовольственной безопасности Костромской области. По информации департамента АПК, в большинстве районов региона хозяйства уже приступили к весенним работам – идет боронование почвы, подкормка многолетних трав и озимых культур.По словам директора департамента АПК Костромской области Андрея Плотникова, в этом году особый упор сделан на то, чтобы как можно быстрее довести деньги до аграриев. "Доступность финансовых средств позитивно скажется на работе и уверенности наших сельхозтоваропроизводителей", - цитирует Плотникова пресс-служба обладминистрации.Уточняется, что на поддержку растениеводства Костромская область направила 39,4 миллиона рублей, на племенное животноводство – 32,4 миллиона рублей, на программу увеличения производства молока – 67,4 миллиона рублей, субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования – 53,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html

костромская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, костромская область, сергей ситников, андрей плотников