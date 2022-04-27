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Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022
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Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме
Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме - РИА Новости, 27.04.2022
Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме
Костромская область перечислила сельхозпредприятиям перед началом весенних полевых работ средства господдержки в полном объеме - более 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:31
2022-04-27T23:31
костромская область
экономика
костромская область
сергей ситников
андрей плотников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Костромская область перечислила сельхозпредприятиям перед началом весенних полевых работ средства господдержки в полном объеме - более 200 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Сообщается, что вопрос доведения мер поддержки сельхозтоваропроизводителям рассмотрели на оперативном штабе по обеспечению продовольственной безопасности Костромской области. По информации департамента АПК, в большинстве районов региона хозяйства уже приступили к весенним работам – идет боронование почвы, подкормка многолетних трав и озимых культур.По словам директора департамента АПК Костромской области Андрея Плотникова, в этом году особый упор сделан на то, чтобы как можно быстрее довести деньги до аграриев. "Доступность финансовых средств позитивно скажется на работе и уверенности наших сельхозтоваропроизводителей", - цитирует Плотникова пресс-служба обладминистрации.Уточняется, что на поддержку растениеводства Костромская область направила 39,4 миллиона рублей, на племенное животноводство – 32,4 миллиона рублей, на программу увеличения производства молока – 67,4 миллиона рублей, субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования – 53,3 миллиона рублей.
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экономика, костромская область, сергей ситников, андрей плотников
23:31 27.04.2022
 
Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме

Костромские аграрии получили средства господдержки в полном объеме

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевной комплекс сеет пшеницу
Посевной комплекс сеет пшеницу - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевной комплекс сеет пшеницу. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Костромская область перечислила сельхозпредприятиям перед началом весенних полевых работ средства господдержки в полном объеме - более 200 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
Сообщается, что вопрос доведения мер поддержки сельхозтоваропроизводителям рассмотрели на оперативном штабе по обеспечению продовольственной безопасности Костромской области. По информации департамента АПК, в большинстве районов региона хозяйства уже приступили к весенним работам – идет боронование почвы, подкормка многолетних трав и озимых культур.
"По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе приняты меры по повышению оперативности перечисления средств господдержки аграриям. На сегодня общий портфель составил 213,5 миллиона рублей. На аналогичную дату прошлого года сумма была втрое меньше", - информирует областная администрация.
По словам директора департамента АПК Костромской области Андрея Плотникова, в этом году особый упор сделан на то, чтобы как можно быстрее довести деньги до аграриев. "Доступность финансовых средств позитивно скажется на работе и уверенности наших сельхозтоваропроизводителей", - цитирует Плотникова пресс-служба обладминистрации.
Уточняется, что на поддержку растениеводства Костромская область направила 39,4 миллиона рублей, на племенное животноводство – 32,4 миллиона рублей, на программу увеличения производства молока – 67,4 миллиона рублей, субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования – 53,3 миллиона рублей.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 22:33
Аграрии попросили правительство расширить поддержку сельского хозяйства
 
Костромская областьЭкономикаКостромская областьСергей СитниковАндрей Плотников
 
 
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