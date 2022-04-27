https://ria.ru/20220427/kompozitsiya-1785819621.html
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города - РИА Новости, 27.04.2022
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города
Администрация Центрального района Санкт-Петербурге пока не установила, кто разместил в центре города композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:02
2022-04-27T19:02
2022-04-27T19:19
санкт-петербург
санкции в отношении россии
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Администрация Центрального района Санкт-Петербурге пока не установила, кто разместил в центре города композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций.Как сообщал корреспондент РИА Новости, восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Конюшенной улице напротив Казанского собора. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM."Инсталляция на Малой Конюшенной улице была размещена неустановленными лицами. На данный момент нет информации о собственнике объекта", - информирует официальный Telegram-канал администрации Центрального района.В настоящее время районные власти разбираются в ситуации. Комментарием по поводу того, грозит ли композиции демонтаж, РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, санкции в отношении россии, россия, общество
19:02 27.04.2022 (обновлено: 19:19 27.04.2022)
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города
Власти Петербурга не знают, кто сделал композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России фирм