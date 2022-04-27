Рейтинг@Mail.ru
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/kompozitsiya-1785819621.html
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города - РИА Новости, 27.04.2022
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города
Администрация Центрального района Санкт-Петербурге пока не установила, кто разместил в центре города композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:02
2022-04-27T19:19
санкт-петербург
санкции в отношении россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785741772_0:0:2539:1428_1920x0_80_0_0_4dad74c315cf055cd43b51f0cbb19348.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Администрация Центрального района Санкт-Петербурге пока не установила, кто разместил в центре города композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций.Как сообщал корреспондент РИА Новости, восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Конюшенной улице напротив Казанского собора. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM."Инсталляция на Малой Конюшенной улице была размещена неустановленными лицами. На данный момент нет информации о собственнике объекта", - информирует официальный Telegram-канал администрации Центрального района.В настоящее время районные власти разбираются в ситуации. Комментарием по поводу того, грозит ли композиции демонтаж, РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785741772_285:0:2189:1428_1920x0_80_0_0_20bb8d61ea795896c96b018feb09b5b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, санкции в отношении россии, россия, общество
19:02 27.04.2022 (обновлено: 19:19 27.04.2022)
 
Власти Петербурга отреагировали на композицию ZAMESTIM в центре города

Власти Петербурга не знают, кто сделал композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России фирм

© РИА НовостиИнсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Администрация Центрального района Санкт-Петербурге пока не установила, кто разместил в центре города композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Конюшенной улице напротив Казанского собора. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM.
"Инсталляция на Малой Конюшенной улице была размещена неустановленными лицами. На данный момент нет информации о собственнике объекта", - информирует официальный Telegram-канал администрации Центрального района.
В настоящее время районные власти разбираются в ситуации. Комментарием по поводу того, грозит ли композиции демонтаж, РИА Новости пока не располагает.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Санкт-ПетербургСанкции в отношении РоссииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала