https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785686193.html

Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько украинских дронов

Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько украинских дронов - РИА Новости, 27.04.2022

Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько украинских дронов

Над селом Колбасна, где располагаются военные склады, ночью заметили несколько украинских дронов, рассказали в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:53

2022-04-27T10:53

2022-04-27T11:16

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

сергей шойгу

тирасполь

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Над селом Колбасна, где располагаются военные склады, ночью заметили несколько украинских дронов, рассказали в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Ранее СМИ сообщили, что с территории Украины в направлении Колбасны были произведены выстрелы. МВД ПМР подтвердило информацию, инцидент произошел в 08:45 мск.В Колбасне, расположенной рядом с украинской границей, находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.В Приднестровье произошло несколько терактов — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.Кроме того, по словам источника РИА Новости, неизвестные устроили взрывы на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, сергей шойгу, тирасполь, украина