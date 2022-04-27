10:53 27.04.2022 (обновлено: 11:16 27.04.2022)
Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько украинских дронов
Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько дронов, запущенных с территории Украины
© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Над селом Колбасна, где располагаются военные склады, ночью заметили несколько украинских дронов, рассказали в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", — говорится в заявлении ведомства в официальном Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что с территории Украины в направлении Колбасны были произведены выстрелы. МВД ПМР подтвердило информацию, инцидент произошел в 08:45 мск.
В Колбасне, расположенной рядом с украинской границей, находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
В Приднестровье произошло несколько терактов — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
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Кроме того, по словам источника РИА Новости, неизвестные устроили взрывы на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.
На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.