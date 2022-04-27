https://ria.ru/20220427/keosayan-1785765845.html
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд - РИА Новости, 27.04.2022
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд
Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:40
2022-04-27T15:40
2022-04-27T17:01
в мире
казахстан
россия
тигран кеосаян
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 27 апр — РИА Новости. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно Украины, заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.По мнению Смадиярова, подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства"."Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", — заключил пресс-секретарь МИД.Кеосаян в минувшее воскресенье в одном из видео на своем YouTube-канале негативно высказался о позиции Казахстана касательно ситуации на Украине, а также о решении властей республики не проводить в этом году военный парад на 9 Мая. По словам Кеосаяна, "братским странам нужно определяться и занимать сторону" в противостоянии России с США и НАТО, а Москве — внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, тигран кеосаян, санкции в отношении россии
15:40 27.04.2022 (обновлено: 17:01 27.04.2022)
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд
МИД Казахстана пригрозил режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну запретом на въезд
АЛМА-АТА, 27 апр — РИА Новости. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно Украины, заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", — говорится в комментарии дипломата.
По мнению Смадиярова, подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".
"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", — заключил пресс-секретарь МИД.
Кеосаян в минувшее воскресенье в одном из видео
на своем YouTube-канале негативно высказался о позиции Казахстана
касательно ситуации на Украине
, а также о решении властей республики не проводить в этом году военный парад на 9 Мая. По словам Кеосаяна, "братским странам нужно определяться и занимать сторону" в противостоянии России с США
и НАТО
, а Москве — внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет.