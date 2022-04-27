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МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд - РИА Новости, 27.04.2022
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МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд - РИА Новости, 27.04.2022
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд
Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:40
2022-04-27T17:01
в мире
казахстан
россия
тигран кеосаян
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 27 апр — РИА Новости. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно Украины, заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.По мнению Смадиярова, подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства"."Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", — заключил пресс-секретарь МИД.Кеосаян в минувшее воскресенье в одном из видео на своем YouTube-канале негативно высказался о позиции Казахстана касательно ситуации на Украине, а также о решении властей республики не проводить в этом году военный парад на 9 Мая. По словам Кеосаяна, "братским странам нужно определяться и занимать сторону" в противостоянии России с США и НАТО, а Москве — внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет.
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в мире, казахстан, россия, тигран кеосаян, санкции в отношении россии
15:40 27.04.2022 (обновлено: 17:01 27.04.2022)
 
МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд

МИД Казахстана пригрозил режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну запретом на въезд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 апр — РИА Новости. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно Украины, заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", — говорится в комментарии дипломата.
По мнению Смадиярова, подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".
"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", — заключил пресс-секретарь МИД.
Кеосаян в минувшее воскресенье в одном из видео на своем YouTube-канале негативно высказался о позиции Казахстана касательно ситуации на Украине, а также о решении властей республики не проводить в этом году военный парад на 9 Мая. По словам Кеосаяна, "братским странам нужно определяться и занимать сторону" в противостоянии России с США и НАТО, а Москве — внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:43
ЕС ввел санкции против Прилепина и Кеосаяна
 
В миреКазахстанРоссияТигран КеосаянСанкции в отношении России
 
 
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