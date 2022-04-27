https://ria.ru/20220427/keosayan-1785765845.html

МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд

МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд - РИА Новости, 27.04.2022

МИД Казахстана пригрозил Кеосаяну запретом на въезд

Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:40

2022-04-27T15:40

2022-04-27T17:01

в мире

казахстан

россия

тигран кеосаян

санкции в отношении россии

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АЛМА-АТА, 27 апр — РИА Новости. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан после его высказываний о позиции властей республики относительно Украины, заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.По мнению Смадиярова, подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства"."Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", — заключил пресс-секретарь МИД.Кеосаян в минувшее воскресенье в одном из видео на своем YouTube-канале негативно высказался о позиции Казахстана касательно ситуации на Украине, а также о решении властей республики не проводить в этом году военный парад на 9 Мая. По словам Кеосаяна, "братским странам нужно определяться и занимать сторону" в противостоянии России с США и НАТО, а Москве — внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775691577.html

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Кирилл Волков

в мире, казахстан, россия, тигран кеосаян, санкции в отношении россии