https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html

Тур за банковской картой: как оформить Visa и Mastercard за рубежом

Тур за банковской картой: как оформить Visa и Mastercard за рубежом - РИА Новости, 27.04.2022

Тур за банковской картой: как оформить Visa и Mastercard за рубежом

Россияне, оказавшиеся за рубежом по семейным обстоятельствам, по работе, на отдыхе или учебе, сталкиваются с проблемами при использовании своих банковских... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:00

2022-04-27T15:48

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Россияне, оказавшиеся за рубежом по семейным обстоятельствам, по работе, на отдыхе или учебе, сталкиваются с проблемами при использовании своих банковских счетов и снятии наличных. Перед высоким летним сезоном поездки за картами Visa или Mastercard становятся все популярнее. У туроператоров есть специальные предложения, можно добавить опцию "Открытие счета" к обычной путевке или отправиться в зарубежный банк самостоятельно. Об особенностях карточных туров, как россиян принимают финансовые учреждения, куда лучше всего поехать — в материале РИА Новости.Личный опыт: Узбекистан "Моя поездка за картой в Узбекистан стоила порядка 100 000 рублей, но это индивидуальный тур с размещением в интересных отелях, дополнительными ночами в Бухаре и Самарканде, индивидуальными экскурсиями, — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. — Базово тур в "трешку" на две ночи стоит от сорока тысяч".Валюта карты, уточняет она, зависит от того, что выбирает клиент: если Visa — доллары, если Mastercard, то евро."Вот сейчас протестировали, — говорит Анна о пополнении карты из России. — Можно отправить с карты банка, не отключенного от SWIFT, например "Тинькофф". Комиссия 15 долларов".Руководитель визового агентства Елена Берковская в телеграм-канале описывает опыт клиентки, которая оформила в банке Узбекистана две карты. Самое сложное, по ее словам, — очередь: это на целый день. Куда поехать"В еврозоне сейчас открыть счет без ВНЖ практически невозможно, — говорит руководитель проекта департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса крупного российского банка из топ-10 Елена Зотова. — Гораздо проще в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Самый доступный вариант — ближнее зарубежье: Армения, Узбекистан".Можно получить карту и в Турции, но это сложнее. "Страна открывает счета без ВНЖ не всем. У каждого банка свои условия, — объясняет эксперт. — Могут потребовать внести определенную сумму на депозит, местный ИНН, документ, подтверждающий адрес проживания".Туристы рассказывают на форумах: кто-то посетил пять банков — и везде отказ, у кого-то попросили положить на карту сумму в лирах, эквивалентную пяти-десяти тысячам долларов, а кому-то хватило тысячи, и все прошло без проблем.Теоретически, по словам специалистов, можно оформить карту даже на Шри-Ланке. Однако, учитывая обстановку в стране и дефолт, вряд ли такой вариант можно назвать комфортным.Один из самых простых способов — Белоруссия. Но нужно внимательно выбирать банк: проверять, чтобы он не был подсанкционным. Иначе Visa или Mastercard превратится практически в бесполезный пластик.В любой стране стоит обращаться в несколько учреждений. Если отказали в одном, в другом есть шанс на положительное решение.Какие документы нужныПо словам Елены Зотовой, пакет документов для открытия счета и оформления карты примерно одинаковый. Банки Грузии, Армении, Узбекистана, Турции могут потребовать справку о доходах, выписку из банка с регулярными поступлениями на счет, для самозанятых — трудовой контракт. Ну и, конечно, оба паспорта: загран и внутренний, который иногда просят перевести на местный язык с нотариальным заверением.В каждой стране свои нюансы. Например, в Узбекистане нужно оформить местную сим-карту, а также (помимо Visa или Mastercard) открыть национальную Uzcard. На посещение банка лучше отвести два дня.В конце прошлой недели появилась информация, что в Армении теперь необходим "договор на аренду жилья на несколько месяцев". Как пояснили в компаниях "Интурист" и PAC Group, это слухи. "Такого требования нет, карты по-прежнему можно открыть без договора аренды", — говорят эксперты.Прежде чем открыть счет, советует глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова, нерезидентам нужно учесть, что все армянские банки устраивают строгую проверку. Кредитные организации не хотят попасть под санкции США. В отношении граждан России очень тщательно проводят так называемую процедуру KYC ("Знай своего клиента"), из-за чего сроки одобрения заявки затягиваются.В Турции могут потребовать местный ИНН, но оформляют его довольно быстро и в онлайн-режиме. В PAC Group поясняют: неименные Mastercard и Maestro можно получить моментально. Они подойдут, чтобы расплачиваться в такси, ресторанах, магазинах, снимать наличные. На оформление эмбоссированной карты для онлайн-покупок, сервисов и заграничных поездок уходит от семи до десяти рабочих дней.Туроператоры рассматривают возможность добавить туры в Казахстан, Киргизию. Там условия схожи.В Белоруссии достаточно российского паспорта, но часто требуют местную сим-карту. Опытные туристы напоминают: ее можно приобрести, например, на заправках. Для оформления именной карты советуют иметь загранпаспорт, чтобы не было ошибок в транслитерации имени и фамилии. Личное присутствие необходимо, изготовление пластика занимает несколько дней, но есть варианты быстрого оформления за дополнительную плату.Сколько это стоитСпециализированных туров на рынке довольно много. Однако покупать "карточную" путевку необязательно."Технически услуга оформления карты дополняется к туру, как и все другие, поэтому поездка может быть любой продолжительности. Но мы рекомендуем бронировать не менее трех ночей, — объясняют в "Интуристе". — Это напоминает экскурсию: в назначенное время приезжает трансфер и отвозит в банк"."Полноценные туры за картами или, как мы их назвали, бизнес-туры, предлагаем в Узбекистан. Стоимость программы на три дня без авиаперелета — 17 000 рублей на человека, — говорят в BSI Group. — Включены трансфер, гостиница с завтраком, услуги представителя компании по сопровождению в решении всех банковских вопросов, медстраховка". Цена с перелетом — от 40 тысяч.Отдельная услуга по открытию счета в Армении обойдется в 250 евро. Это постоянная связь с банком, получение и нотариальный перевод документов на армянский язык, трансфер и сопровождение.Туры в Стамбул за картами — от 70 тысяч рублей, но можно выбрать обычный экскурсионный или отправиться самостоятельно.Стоимость оформления пластика в разных странах зависит от условий, типа карт (Classiс, Gold) и колеблется от 400 до десяти тысяч рублей.Самый экономичный вариант — Белоруссия. Границы, в том числе и сухопутные, открыты с обеих сторон, языкового барьера нет.Карта открыта, что дальшеРасплачиваться такой картой в России нельзя, только онлайн на зарубежных сервисах. А вот заявить о себе в налоговую необходимо."Россияне должны отчитываться перед ИФНС о движении денежных средств и финансовых активов по счетам и вкладам, открытым в иностранных банках, а также по электронным кошелькам, — напоминает эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Марчел Кырлан. — Каждый год до первого июня нужно подавать отчет".Пополнить такую карту не очень просто, но реально. "С апреля россияне вправе отправлять за рубеж не более десяти тысяч долларов в месяц, — объясняет Елена Зотова. — Можно воспользоваться сервисами "Золотая Корона", "Юнистрим", "Контакт".Еще один способ внести средства на зарубежный карточный счет — SWIFT-перевод через российские банки, которые еще не отключены от международной системы.Пересылать деньги в Белоруссию можно, открыв в обеих странах карты "Мир": с российской на белорусскую, а с нее — на Visa или Mastercard.В любом случае стоит помнить о комиссиях и потерях из-за разницы курсов валют при переводах.Кстати, география карты "Мир" расширяется. Сейчас ее готовы принимать в ОАЭ, Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, на Кипре. Кроме того, в России для оплаты покупок и снятия денег за границей оформляют кобейджинговую "Мир — UnionPay". Она работает в 180 странах — правда, не везде стабильно.

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https://ria.ru/20220328/karta-1780395497.html

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

https://ria.ru/20220327/scheta-1780299363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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