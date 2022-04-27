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В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
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В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях
В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях
В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях, категорически с такими утверждениями... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:51
2022-04-27T14:23
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях, категорически с такими утверждениями не согласны: новый подход - это ответ на кражу золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.Он напомнил, что условия новой методики оплаты зафиксированы в указе президента РФ, и необходимость перехода к новой методике была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финсектора, которые были приняты недружественными странами в отношении России."Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски - украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны", - добавил он."Де-факто ничего не меняется для наших покупателей. Единственное, новое требование - это открыть два новых счета в "Газпромбанке". Поэтому здесь ни о каких дополнительных трудностях или каких-то убытках, изменении цены, которая может возникнуть из-за разницы курса, например, речи идти не может". - сказал Песков журналистам."Оплата в зависимости от конвертации никак на цену не влияет, это было оговорено специально", - добавил он.Остальные детали этой схемы Песков посоветовал уточнять в "Газпроме".
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экономика, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, дмитрий песков
13:51 27.04.2022 (обновлено: 14:23 27.04.2022)
 
В Кремле ответили на обвинения в шантаже из-за перехода на расчеты в рублях

Песков отверг обвинения фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях, категорически с такими утверждениями не согласны: новый подход - это ответ на кражу золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.
"Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам", - сказал Песков.
Он напомнил, что условия новой методики оплаты зафиксированы в указе президента РФ, и необходимость перехода к новой методике была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финсектора, которые были приняты недружественными странами в отношении России.
"Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски - украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны", - добавил он.
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"Де-факто ничего не меняется для наших покупателей. Единственное, новое требование - это открыть два новых счета в "Газпромбанке". Поэтому здесь ни о каких дополнительных трудностях или каких-то убытках, изменении цены, которая может возникнуть из-за разницы курса, например, речи идти не может". - сказал Песков журналистам.
"Оплата в зависимости от конвертации никак на цену не влияет, это было оговорено специально", - добавил он.
Остальные детали этой схемы Песков посоветовал уточнять в "Газпроме".
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ЭкономикаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияДмитрий Песков
 
 
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