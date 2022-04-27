https://ria.ru/20220427/gaz-1785702119.html

Премьер Болгарии заявил, что страна была готова к прекращению поставок газа

Премьер Болгарии заявил, что страна была готова к прекращению поставок газа - РИА Новости, 27.04.2022

Премьер Болгарии заявил, что страна была готова к прекращению поставок газа

Правительство Болгарии было готово к прекращению поставок природного газа из России и сокращения газоснабжения для потребителей не будет, заявил премьер-министр РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:49

2022-04-27T11:49

2022-04-27T12:04

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РИМ, 27 апр – РИА Новости. Правительство Болгарии было готово к прекращению поставок природного газа из России и сокращения газоснабжения для потребителей не будет, заявил премьер-министр республики Кирил Петков."Газпром" заявил о своем намерении прекратить поставки газа. Болгарское правительство готово к такому сценарию. Сокращения снабжения газом потребителей никоим образом не будет", - заявил он в среду утром перед началом заседания Совета министров. Заявление премьера транслировал болгарский телеканал NOVA.По словам Петкова, у министерства энергетики Болгарии есть "четкий план действий, включающий готовый план поставок из альтернативных источников".Болгарский премьер назвал решение "Газпрома" приостановить поставки "грубым нарушением договоров и шантажом". Он указал, что требование совершать платежи за газ "в рублях через третьих лиц" не соответствует условиям контрактов. "Мы не будем подчиняться подобному рэкету", - сказал Петков.Глава правительства указал также, что Болгария сейчас пересматривает все договоры, заключенные с "Газпромом", включая договор о транзите газа через территорию страны.Петков сообщил, что в среду утром он провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом на тему, связанную с диверсификацией источников поставок природного газа. Болгарский премьер также побеседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая заявила, что одностороннее нарушение договора "Газпромом" является общеевропейской проблемой и ответ на нее будет общим.Пресс-секретарь правительства Болгарии Лена Бориславова заявила в этой связи телеканалу NOVA, что сценарий, связанный с прекращением поставок газа их РФ, обсуждался в стране еще в феврале.Ранее в среду директор болгарской компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заявил, что "на данном этапе поставки российского газа в Болгарию пока не прерваны".Позднее это подтвердил министр энергетики Болгарии Александр Николов, который в ходе брифинга в Софии заявил, что, несмотря на решение "Газпрома", для внутренних потребителей газа хватит "как минимум на месяц вперед". Он подчеркнул, что болгарская сторона не допустила никаких нарушений существующих договоров и заявил, что "газ в настоящее время используется как политическое и экономическое оружие".Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На конец 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785677054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, газпром, болгария, в мире, природный газ