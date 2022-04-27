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ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом - РИА Новости, 27.04.2022
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ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом
ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом - РИА Новости, 27.04.2022
ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:42
2022-04-27T12:53
экономика
еврокомиссия
россия
газпром
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Заявление "Газпрома" - это еще одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Глава Еврокомиссии в своем заявлении назвала решение "Газпрома" "несправедливым и неприемлемым", а также демонстрирующим "ненадежность России как поставщика газа". Она добавила, что ЕС продолжает работать со своими партнерами для обеспечения альтернативных поставок энергоресурсов.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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экономика, еврокомиссия, россия, газпром, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен
10:42 27.04.2022 (обновлено: 12:53 27.04.2022)
 
ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
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"Заявление "Газпрома" - это еще одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Глава Еврокомиссии в своем заявлении назвала решение "Газпрома" "несправедливым и неприемлемым", а также демонстрирующим "ненадежность России как поставщика газа". Она добавила, что ЕС продолжает работать со своими партнерами для обеспечения альтернативных поставок энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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ЭкономикаЕврокомиссияРоссияГазпромСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер Ляйен
 
 
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