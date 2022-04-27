https://ria.ru/20220427/gaz-1785682509.html

ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом

ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом - РИА Новости, 27.04.2022

ЕК назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа шантажом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:42

2022-04-27T10:42

2022-04-27T12:53

экономика

еврокомиссия

россия

газпром

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Заявление "Газпрома" - это еще одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Глава Еврокомиссии в своем заявлении назвала решение "Газпрома" "несправедливым и неприемлемым", а также демонстрирующим "ненадежность России как поставщика газа". Она добавила, что ЕС продолжает работать со своими партнерами для обеспечения альтернативных поставок энергоресурсов.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220426/davlenie-1785641697.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785388984.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, еврокомиссия, россия, газпром, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен