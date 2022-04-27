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Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
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Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу
Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу
Депутаты Госдумы поддерживают решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу, так же необходимо поступать и в отношении других... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:24
2022-04-27T11:29
экономика
газпром
болгария
польша
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы поддерживают решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу, так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для России стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что у Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением президента РФ об оплате природного газа за рубли - механизм определен, однако руководители этих стран не захотели."Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", - добавил он.Также Володин отметил, что решение "Газпрома" правильное. "Депутаты Государственной Думы поддерживают его", - сказал он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220427/vengriya-1785670556.html
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, газпром, болгария, польша, госдума рф, вячеслав володин
10:24 27.04.2022 (обновлено: 11:29 27.04.2022)
 
Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу

Спикер ГД Володин поддержал решение "Газпрома" приостановить поставки в Болгарию и Польшу

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы поддерживают решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу, так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для России стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
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"Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что у Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением президента РФ об оплате природного газа за рубли - механизм определен, однако руководители этих стран не захотели.
"Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", - добавил он.
Также Володин отметил, что решение "Газпрома" правильное. "Депутаты Государственной Думы поддерживают его", - сказал он.
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Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
 
ЭкономикаГазпромБолгарияПольшаГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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