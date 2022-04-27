https://ria.ru/20220427/gaz-1785677054.html

Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу

Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022

Володин прокомментировал приостановку поставок газа в Болгарию и Польшу

Депутаты Госдумы поддерживают решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу, так же необходимо поступать и в отношении других... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:24

2022-04-27T10:24

2022-04-27T11:29

экономика

газпром

болгария

польша

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы поддерживают решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу, так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для России стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что у Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением президента РФ об оплате природного газа за рубли - механизм определен, однако руководители этих стран не захотели."Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", - добавил он.Также Володин отметил, что решение "Газпрома" правильное. "Депутаты Государственной Думы поддерживают его", - сказал он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220427/vengriya-1785670556.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785667333.html

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-04-27T10:24 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, болгария, польша, госдума рф, вячеслав володин