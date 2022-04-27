09:11 27.04.2022 (обновлено: 15:25 27.04.2022)
"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу
"Газпром" приостановил поставки газа болгарской "Булгаргаз" и польской PGNIG
© AFP 2022 / Valentina PetrovaМанометр на газораспределительной станции болгарской компании "Булгаргаз"
Манометр на газораспределительной станции болгарской компании "Булгаргаз". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.
"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом (президента. — Прим. ред.)", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля платежи по новой системе не поступили.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
22 апреля, 20:18ЕК разъяснила механизм оплаты российского газа