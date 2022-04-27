https://ria.ru/20220427/gaz-1785665583.html

"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу

"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022

"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу

"Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:11

2022-04-27T09:11

2022-04-27T15:25

экономика

газпром

группа газ

pgnig

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля платежи по новой системе не поступили.В компании напомнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. В том случае, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785388984.html

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1785011259.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, газпром, группа газ, pgnig, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии