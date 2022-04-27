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"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
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"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу
"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 27.04.2022
"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу
"Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:11
2022-04-27T15:25
экономика
газпром
группа газ
pgnig
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля платежи по новой системе не поступили.В компании напомнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. В том случае, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220425/gaz-1785388984.html
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экономика, газпром, группа газ, pgnig, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:11 27.04.2022 (обновлено: 15:25 27.04.2022)
 
"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу

"Газпром" приостановил поставки газа болгарской "Булгаргаз" и польской PGNIG

© AFP 2022 / Valentina PetrovaМанометр на газораспределительной станции болгарской компании "Булгаргаз"
Манометр на газораспределительной станции болгарской компании Булгаргаз - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Valentina Petrova
Манометр на газораспределительной станции болгарской компании "Булгаргаз". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.

"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом (президента. — Прим. ред.)", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля платежи по новой системе не поступили.
В компании напомнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. В том случае, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину.
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С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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