https://ria.ru/20220427/forum-1785716876.html

На ПМЭФ обсудят российский финансовый сектор в новых условиях

На ПМЭФ обсудят российский финансовый сектор в новых условиях - РИА Новости, 27.04.2022

На ПМЭФ обсудят российский финансовый сектор в новых условиях

Российский финансовый сектор в новых условиях и новые возможности для экспорта обсудят на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, следует... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:39

2022-04-27T12:39

2022-04-27T12:39

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский финансовый сектор в новых условиях и новые возможности для экспорта обсудят на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.Согласно опубликованной архитектуре программы, тематический блок деловой программы мероприятия "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна.В рамках блока заявлены темы "Российский финансовый сектор в новых условиях" и "Новые вызовы - потенциал для экспорта: окно возможностей". В рамках блока также обсудят инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов и инфраструктурное развитие мегаполисов.Также на юбилейном ПМЭФ обсудят глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики."Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста."Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", – приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова

https://ria.ru/20220427/pmef-1785710339.html

https://ria.ru/20220425/alzhir-1785371820.html

санкт-петербург

россия

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Екатерина Зайцева

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, антон кобяков, фонд "росконгресс"