https://ria.ru/20220427/evraziya-1785672020.html

Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства

Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства - РИА Новости, 27.04.2022

Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства

Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:50

2022-04-27T09:50

2022-04-27T10:21

евразийский экономический союз

снг

россия

китай

индия

владимир путин

константин косачев

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Развитие Большого евразийского партнерства, куда входят государства, не принявшие концепцию однополярного мира, и есть будущее человечества", - сказал политик на заседании профильной комиссии в рамках Совета законодателей.Он отметил, что это может стать ответом на попытки Запада изоляции России - изоляцией самого Запада, который нарушил все основные нормы международного права."Пусть Запад остается со своими больными амбициями в меньшинстве, в идеале - в одиночестве", - добавил Косачев.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784555703.html

россия

китай

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евразийский экономический союз, снг, россия, китай, индия, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире