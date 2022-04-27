09:50 27.04.2022 (обновлено: 10:21 27.04.2022)
Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства
Сенатор Косачев: проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Развитие Большого евразийского партнерства, куда входят государства, не принявшие концепцию однополярного мира, и есть будущее человечества", - сказал политик на заседании профильной комиссии в рамках Совета законодателей.
Он отметил, что это может стать ответом на попытки Запада изоляции России - изоляцией самого Запада, который нарушил все основные нормы международного права.
"Пусть Запад остается со своими больными амбициями в меньшинстве, в идеале - в одиночестве", - добавил Косачев.
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.