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Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства - РИА Новости, 27.04.2022
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Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства
Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства - РИА Новости, 27.04.2022
Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства
Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:50
2022-04-27T10:21
евразийский экономический союз
снг
россия
китай
индия
владимир путин
константин косачев
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Развитие Большого евразийского партнерства, куда входят государства, не принявшие концепцию однополярного мира, и есть будущее человечества", - сказал политик на заседании профильной комиссии в рамках Совета законодателей.Он отметил, что это может стать ответом на попытки Запада изоляции России - изоляцией самого Запада, который нарушил все основные нормы международного права."Пусть Запад остается со своими больными амбициями в меньшинстве, в идеале - в одиночестве", - добавил Косачев.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
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евразийский экономический союз, снг, россия, китай, индия, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире
09:50 27.04.2022 (обновлено: 10:21 27.04.2022)
 
Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства

Сенатор Косачев: проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, оставить Запад в меньшинстве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Развитие Большого евразийского партнерства, куда входят государства, не принявшие концепцию однополярного мира, и есть будущее человечества", - сказал политик на заседании профильной комиссии в рамках Совета законодателей.
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Он отметил, что это может стать ответом на попытки Запада изоляции России - изоляцией самого Запада, который нарушил все основные нормы международного права.
"Пусть Запад остается со своими больными амбициями в меньшинстве, в идеале - в одиночестве", - добавил Косачев.
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
 
Евразийский экономический союзСНГРоссияКитайИндияВладимир ПутинКонстантин КосачевСовет Федерации РФВ мире
 
 
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