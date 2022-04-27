https://ria.ru/20220427/eksmo-1785842366.html

"Эксмо" приостановило продажу книг украинского журналиста Гордона

"Эксмо" приостановило продажу книг украинского журналиста Гордона - РИА Новости, 27.04.2022

"Эксмо" приостановило продажу книг украинского журналиста Гордона

Издательство "Эксмо" заявило РИА Новости, что приостановило продажу книг украинского журналиста Дмитрия Гордона до проведения экспертизы по ним, само... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:01

2022-04-27T23:01

2022-04-27T23:09

в мире

эксмо

дмитрий гордон

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Издательство "Эксмо" заявило РИА Новости, что приостановило продажу книг украинского журналиста Дмитрия Гордона до проведения экспертизы по ним, само издательство никогда не выпускало книги Гордона.Депутат Госдумы Ольга Занко сообщила РИА Новости в среду, что обратилась к генпрокурору с просьбой проверить на соответствие законодательству РФ содержание продаваемых в стране книг Гордона на предмет русофобии. По ее мнению, литература таких авторов не должна продаваться в России."Механизм снятия с продажи книги того или иного автора основывается на конкретных решениях суда, которые отражаются в федеральном перечне экстремистских материалов Минюста. Мы как оптовый продавец приостановили продажи до прояснения ситуации, экспертизы касательно этих книг, эту информацию ожидаем от издателя. Во всех процедурах мы ориентируемся на законодательство РФ", - сказал собеседник агентства.Также в издательстве подчеркнули, что книги Гордона никогда не издавались в "Эксмо", следовательно, "решение должно приниматься со стороны конкретного издателя".На вопрос о том, почему в книжных магазинах некоторые книги Гордона* помечены как выпущенные издательством "Эксмо", в пресс-службе объяснили, что издательство в данном контексте исполняет роль продавца."Книга на маркетплейс поставляется от продавца "Торговый дом "Эксмо", издатель книги - другой", - пояснили в издательстве.В марте СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.В начале апреля Гордон был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220414/opzzh-1783499322.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эксмо, дмитрий гордон, россия, следственный комитет россии (ск рф)