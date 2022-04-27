https://ria.ru/20220427/donbass-1785735748.html
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко - РИА Новости, 27.04.2022
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:47
2022-04-27T13:47
2022-04-27T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сергей кириенко
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака к первому замглавы администрации главы государства Сергею Кириенко - по словам Пескова, пока формальных поправок в распределение обязанностей на этом направлении не вносилось."Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось", - сказал Песков журналистам.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака.
https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей кириенко, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:47 27.04.2022 (обновлено: 14:16 27.04.2022)
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко
Пресс-секретарь Путина Песков: пока формально Кириенко не назначили куратором ДНР и ЛНР