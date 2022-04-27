https://ria.ru/20220427/donbass-1785735748.html

Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко

Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко - РИА Новости, 27.04.2022

Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:47

2022-04-27T13:47

2022-04-27T14:16

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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сергей кириенко

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака к первому замглавы администрации главы государства Сергею Кириенко - по словам Пескова, пока формальных поправок в распределение обязанностей на этом направлении не вносилось."Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось", - сказал Песков журналистам.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака.

https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html

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Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей кириенко, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр