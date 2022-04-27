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Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785735748.html
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко - РИА Новости, 27.04.2022
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:47
2022-04-27T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сергей кириенко
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака к первому замглавы администрации главы государства Сергею Кириенко - по словам Пескова, пока формальных поправок в распределение обязанностей на этом направлении не вносилось."Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось", - сказал Песков журналистам.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака.
https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей кириенко, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:47 27.04.2022 (обновлено: 14:16 27.04.2022)
 
Песков прокомментировал слухи о переходе кураторства ДНР и ЛНР к Кириенко

Пресс-секретарь Путина Песков: пока формально Кириенко не назначили куратором ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переходе кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака к первому замглавы администрации главы государства Сергею Кириенко - по словам Пескова, пока формальных поправок в распределение обязанностей на этом направлении не вносилось.
"Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось", - сказал Песков журналистам.
Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей КириенкоДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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