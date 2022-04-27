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Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ - РИА Новости, 27.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220427/donbass-1785729423.html
Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ
Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ - РИА Новости, 27.04.2022
Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ
Темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:25
2022-04-27T13:25
религия
в мире
владимир путин
донбасс
украина
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, религия
13:25 27.04.2022
 
Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ

Легойда: западные СМИ замалчивают нацизм на Украине и геноцид русских в Донбассе

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Мощный поток однообразных сведений, льющийся из западных СМИ и соцсетей, поражает синхронностью подачи. Примечательны не только трактовка и оценка зачастую непроверенных, а нередко и элементарно подтасованных фактов, но и то, какой широкий круг тем в принципе выпадает из внимания "независимой" западной прессы и попросту замалчивается. Например, тема геноцида русских на Донбассе и нацизма на Украине", - написал Легойда в своем Telegram‑канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.

Панихида по погибшему ополченцу А.Лубенцу в Донецкой области
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Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево.
2 из 7

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.

Женщина выносит вещи из своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка.
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В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© Михаил Воскресенский

Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.

Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
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Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.

© Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.

Пожилая женщина во время раздачи гуманитарной помощи жителям Дебальцево, которую привезли ополченцы Донецкой и Луганской народных республик, 2015 год.
5 из 7

Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.

Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.
6 из 7

11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.

Дети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию, 2015 год.
7 из 7

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7

Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 7

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 7

В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 7

Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.

© Михаил Воскресенский
5 из 7

Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 7

11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 7

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
 
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