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Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ

Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ - РИА Новости, 27.04.2022

Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ

Темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:25

2022-04-27T13:25

2022-04-27T13:25

религия

в мире

владимир путин

донбасс

украина

россия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, религия