Западные СМИ замалчивают геноцид русских в Донбассе, заявили в РПЦ

Легойда: западные СМИ замалчивают нацизм на Украине и геноцид русских в Донбассе
Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.
Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.
В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.
В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.
Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.
Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.
Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.
Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.
11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.
11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.
Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.
В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.
Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.
Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.
11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.