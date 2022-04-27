https://ria.ru/20220427/dnr-1785681362.html

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР за сутки потеряли 64 человека

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР за сутки потеряли 64 человека - РИА Новости, 27.04.2022

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР за сутки потеряли 64 человека

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националистов и 12 огневых точек. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:40

2022-04-27T10:40

2022-04-27T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националистов и 12 огневых точек."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, 12 огневых точек, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", одну БМП и два бронетранспортера", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили одну БМП, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр