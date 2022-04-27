https://ria.ru/20220427/dnr-1785664040.html

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах украинскими войсками

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 27.04.2022

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах украинскими войсками

Трое мирных жителей погибли, шестеро ранены в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:08

2022-04-27T09:08

2022-04-27T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, шестеро ранены в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех и ранении шести мирных жителей в Петровском районе Донецка и Макеевке (поселок Землянки)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что повреждены 30 домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Яковлевке, а также три объекта гражданской инфраструктурыУкраинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 200 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – минометы 120 мм и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что украинские войска выпустили по территории республики "204 единицы различных боеприпасов".Всего, по данным представительства, под огнем украинских войск оказались районы 14 населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (поселок шахты 6/7), Железная Балка, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (поселок Землянки, Кировский и Червоногвардейский районы), Любовка, Докучаевск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

петровский район

донецк (днр)

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, петровский район, донецк (днр), макеевка