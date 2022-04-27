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Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.04.2022
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Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко
Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.04.2022
Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко
Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:54
2022-04-27T11:54
политика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на Совете законодателей."Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, "наказать" наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала политик.По словам спикера, санкции направлены против каждого гражданина России, каждой семьи."На действия недружественных стран ответ может быть только один – спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане. Действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан", - отметила законодатель.По её мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития. И наша задача - максимально их использовать.Особое значение при этом имеет солидарность и сплочённость всех ветвей и уровней публичной власти.Матвиенко также подчеркнула, что ядром антикризисной системы управления экономикой в современных условиях служит План первоочередных действий. Над его реализацией работает правительственная комиссия.
https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html
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политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
11:54 27.04.2022
 
Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Запад пытается организовать тотальную блокаду России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на Совете законодателей.
"Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, "наказать" наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала политик.
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По словам спикера, санкции направлены против каждого гражданина России, каждой семьи.
"На действия недружественных стран ответ может быть только один – спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане. Действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан", - отметила законодатель.
По её мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития. И наша задача - максимально их использовать.
Особое значение при этом имеет солидарность и сплочённость всех ветвей и уровней публичной власти.
Матвиенко также подчеркнула, что ядром антикризисной системы управления экономикой в современных условиях служит План первоочередных действий. Над его реализацией работает правительственная комиссия.
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