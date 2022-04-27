https://ria.ru/20220427/blokada-1785703304.html

Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко

Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.04.2022

Запад пытается организовать блокаду России, заявила Матвиенко

Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:54

2022-04-27T11:54

2022-04-27T11:54

политика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на Совете законодателей."Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, "наказать" наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала политик.По словам спикера, санкции направлены против каждого гражданина России, каждой семьи."На действия недружественных стран ответ может быть только один – спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане. Действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан", - отметила законодатель.По её мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития. И наша задача - максимально их использовать.Особое значение при этом имеет солидарность и сплочённость всех ветвей и уровней публичной власти.Матвиенко также подчеркнула, что ядром антикризисной системы управления экономикой в современных условиях служит План первоочередных действий. Над его реализацией работает правительственная комиссия.

https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html

https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко